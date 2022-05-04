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Общество

Наталья Горбачева – о конкурсе «Чистый Псков»: Это прекрасная инициатива

06.05.2022 17:33|ПсковКомментариев: 0

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвала конкурс по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков» прекрасной инициативой. 

Наталья Горбачева отметила, что конкурс, несомненно, помогает в уборке города.

«Это прекрасная инициатива. Наша Общественная палата тоже приняла участие в субботнике. Конкурс формирует экологическую культуру среди горожан. Считаю, что инициативу нужно применять шире», – сообщила она.

Председатель региональной Общественной палаты обратила внимание на начало дачного сезона: «Необходимо распространить и среди дачников эту культуру. Я вижу состояние отдельных садоводств и не понимаю, почему их не штрафуют. Ведь невозможно смотреть, что они устраивают! Очень обидно, когда буквально за порогом дома заканчивается страна. Сейчас, когда пандемия ослабевает, люди вроде бы стали больше ценить чистоту и порядок, о себе стали больше заботиться».

Наталья Горбачева также поделилась опытом экологического образования ее внучки: «Она воспитывается в детском саду в Финляндии. С группой регулярно ходят на экскурсии в близлежащие леса и парки. У всех детей в руках пакеты для сбора мусора, который воспитатели потом сдавали и покупали мороженное для ребят. Было бы хорошо и у нас продумать такие формы экомышления».

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

 
Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.
 
Теги: #экология #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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