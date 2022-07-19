Сотни псковичей пришли увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны

Сотни псковичей пришли на стадион «Электрон» увидеть реконструкцию боя за освобождение одной из деревень Псковской области времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Зрители смогут увидеть жизнь мирных жителей в деревне в годы войны, наступление войск Красной армии и разгром фашистского войска.
В процессе реконструкции задействуют пиротехнику для имитации взрывов.
Вокруг импровизированного «поля боя» работают следующие площадки:
Продлится фестиваль до 19.00 сегодня, 23 июля.
Организатором фестиваля выступает региональное отделение движения «Волонтеры Победы».