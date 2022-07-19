Общество

Сотни псковичей пришли увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны

Сотни псковичей пришли на стадион «Электрон» увидеть реконструкцию боя за освобождение одной из деревень Псковской области времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Зрители смогут увидеть жизнь мирных жителей в деревне в годы войны, наступление войск Красной армии и разгром фашистского войска.

В процессе реконструкции задействуют пиротехнику для имитации взрывов.

Вокруг импровизированного «поля боя» работают следующие площадки:

‌«Общепит» — возможность попробовать блюда аутентичной кухни;

‌«Универмаг» — зона, где будут продаваться товары с символикой фестиваля;

‌«Моторы» — знакомство с ретротехникой;

‌«Стиль» — место, где посетители смогут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов;

‌«Как это было» — погружение в эпоху — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее;

‌«Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого;

‌«Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.

Продлится фестиваль до 19.00 сегодня, 23 июля.

Организатором фестиваля выступает региональное отделение движения «Волонтеры Победы».