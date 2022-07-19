Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely без наценки
95 лет Псковскому району
Июньские счета за электроэнергию
«Европа Плюс» возглавила рейтинг
Доступ к сервисам «Псковэнергосбыта»
Господин Рейтингомер
Еда и солнце: топ уютных летних террас Пскова
озера, рыбалка, путешествия
«Экокабель» Мы — сила
подготовка к свадьбе
модель из Любятово
с табасаранским акцентом
изменения в положении о фракциях
 
 
 
ещё Общество 19.07.2022 15:250 Дети беженцев и погибших на Украине военнослужащих пойдут в сады Пскова бесплатно 23.07.2022 17:420 Праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой» проходит в Зеленом театре 23.07.2022 16:331 Памятный знак «Защитникам Отечества» открыли в деревне Солоново Псковского района 23.07.2022 16:130 На развитие службы 112 в российских регионах выделят 700 миллионов рублей 23.07.2022 15:490 Соединение Луны со звездным скоплением Плеяды сфотографировал псковский астроном 23.07.2022 15:311 Сотни псковичей пришли увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны
 
 
 
Самое популярное 18.07.2022 09:052 В Пскове празднование дня рождения закончилось дракой на автомойке и смертью гостя 16.07.2022 18:030 Двоих погибших в спецоперации военнослужащих похоронили в Псковской области 19.07.2022 19:350 В Пскове погиб юноша, упавший с моста Александра Невского 18.07.2022 17:5413 «Грустно и точка»: псковичи делятся впечатлениями о новом ресторане 19.07.2022 16:080 Человек упал с моста Александра Невского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сотни псковичей пришли увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны

23.07.2022 15:31|ПсковКомментариев: 1

Сотни псковичей пришли на стадион «Электрон» увидеть реконструкцию боя за освобождение одной из деревень Псковской области времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Зрители смогут увидеть жизнь мирных жителей в деревне в годы войны, наступление войск Красной армии и разгром фашистского войска. 

В процессе реконструкции задействуют пиротехнику для имитации взрывов. 

 

Вокруг импровизированного «поля боя» работают следующие площадки:

  • ‌«Общепит» — возможность попробовать блюда аутентичной кухни;
  • ‌«Универмаг» — зона, где будут продаваться товары с символикой фестиваля;
  • ‌«Моторы» — знакомство с ретротехникой;
  • ‌«Стиль» — место, где посетители смогут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов;
  • ‌«Как это было» — погружение в эпоху — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее;
  • ‌«Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого;
  • ‌«Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.

Продлится фестиваль до 19.00 сегодня, 23 июля. 

Организатором фестиваля выступает региональное отделение движения «Волонтеры Победы».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких объектов детского отдыха не хватает в Пскове?
В опросе приняло участие 232 человека
23.07.2022, 18:010 Этап выдвижения кандидатов на выборы завершился в Псковской области 23.07.2022, 17:550 Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения 23.07.2022, 17:420 Праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой» проходит в Зеленом театре 23.07.2022, 17:170 Полицеские задержали пьяного великолучанина за рулем «Фольксвагена»
23.07.2022, 16:580 Члены облсовпрофа в составе команды «Dragon boat» победили в регате на Великой 23.07.2022, 16:331 Памятный знак «Защитникам Отечества» открыли в деревне Солоново Псковского района 23.07.2022, 16:130 На развитие службы 112 в российских регионах выделят 700 миллионов рублей 23.07.2022, 15:490 Соединение Луны со звездным скоплением Плеяды сфотографировал псковский астроном
23.07.2022, 15:311 Сотни псковичей пришли увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны 23.07.2022, 15:150 Торговые павильоны фермерской ярмарки обеспечат электричеством в Пскове 23.07.2022, 14:450 Грозы и до +26 градусов прогнозируют псковские синоптики 24 июля 23.07.2022, 14:310 «Дэу» и «Лада» попали в ДТП на дамбе в Пскове
23.07.2022, 14:142 Это грамотно – и точка 23.07.2022, 13:540 Александр Козловский второй раз побывал с гуманитарной миссией на Донбассе 23.07.2022, 13:350 Фестиваль «Битва талантов» прошел в Зеленом театре Пскова 23.07.2022, 13:200 Работников торговли с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания
23.07.2022, 12:490 Михаил Ведерников вручил 26 российских паспортов переселенцам из ЛДНР 23.07.2022, 12:330 Более 300 спортсменов собрал фестиваль «Кубок Освобождения» в Пскове 23.07.2022, 12:210 В Пскове торжественно открыли памятник, посвященный подвигу воинов-саперов и бойцов НКВД 23.07.2022, 11:490 В России стоимость авиабилетов может возрасти на 200-300 рублей
23.07.2022, 11:241 Легковой автомобиль въехал в «ГАЗель» в Пскове 23.07.2022, 11:110 Мы продолжаем историю Пскова – Александр Котов 23.07.2022, 10:420 В Пскове перекрыли центральные улицы для проведения праздничных мероприятий 23.07.2022, 10:210 Более 90 тысяч человек вступили в группу Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте»
23.07.2022, 10:000 На одном дыхании: в Пскове прошел концерт уникального хорового коллектива 23.07.2022, 09:450 Борис Елкин: С каждым годом Псков меняется к лучшему, но сохраняет самобытность 23.07.2022, 09:150 Грозы и порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Псковской области 23 июля 23.07.2022, 09:120 Псков отмечает День города. Программа праздника
23.07.2022, 09:000 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Освобождение Пскова в 1944 году 23.07.2022, 08:450 О гибели еще двоих военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 22.07.2022, 23:360 Фотофестиваль «Цвет белой стены» проходит в Пскове 22.07.2022, 23:243 Михаил Ведерников обсудил с Еленой Полонской расселение аварийного дома в Плюссе
22.07.2022, 22:160 Мотоциклист пострадал в ДТП в Порховском районе 22.07.2022, 22:140 Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией 22.07.2022, 22:090 Мопед сбил женщину в Великих Луках, водитель скрылся 22.07.2022, 22:000 Великолучан предупредили о возможных подъемах заболеваемости коронавирусом
22.07.2022, 21:400 Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове 22.07.2022, 21:230 Минюст признал иноагентами Илью Яшина* и Максима Каца* 22.07.2022, 21:140 Псковича осудили в Эстонии за попытку отправить технику российской армии 22.07.2022, 21:040 Развитие доступной среды обсудили в Пскове
22.07.2022, 20:510 Мультимедийное шоу и фейерверк ожидают великолучан в День города 22.07.2022, 20:360 Волонтеры информируют псковичей о возможности дистанционного голосования на выборах 22.07.2022, 20:250 Гости из Белоруссии поблагодарили Псковский музей-заповедник за почитание национальных традиций 22.07.2022, 20:060 За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города
22.07.2022, 19:550 Николай Козловский поблагодарил общественных советников за их опыт и талант 22.07.2022, 19:430 Более 250 полицейских обеспечат безопасность во время празднования дня города Пскова 22.07.2022, 19:310 Банк России продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты 22.07.2022, 19:240 Регулярные богослужения возобновят в соборе Снетогорского монастыря в Пскове
22.07.2022, 19:190 В Великих Луках приступили к реконструкции котельной №15 22.07.2022, 19:144 Елена Бибикова: Ситуация на рынке труда Псковской области стабильная 22.07.2022, 19:080 Псковские библиотеки получили в дар 400 экземпляров книги о Петре I и Северной войне 22.07.2022, 18:560 «Дабришутинг»: Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни. ВИДЕО
22.07.2022, 18:530 Лесовосстановительные работы на площади 35 га пройдут в Печорском районе 22.07.2022, 18:381 Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове 22.07.2022, 18:371 Все колонии Псковской области посетит нотариус 22.07.2022, 18:220 Псковичи назвали главные наставления для успешной карьеры - опрос
22.07.2022, 18:070 Вывоз мусора с площадок празднования Дня города обеспечит региональный оператор 22.07.2022, 17:572 «Довмонт Псковский» объединит реконструкторов из разных городов России 22.07.2022, 17:551 Псковская область попросит у РЖД запустить дополнительные рейсы «Ласточки» 22.07.2022, 17:480 Системы молниезащиты установят на бежаницких школах по решению суда
22.07.2022, 17:300 Фольклорный фестиваль «Знак Русского» пройдет в Усвятском районе 22.07.2022, 17:280 Женщина погибла в ДТП на грунтовой дороге в Палкинском районе 22.07.2022, 17:180 ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9% 22.07.2022, 17:130 От церковных до эстрадных: хоры из разных регионов России приедут на фестиваль в Псков
22.07.2022, 17:110 ДТП с участием внедорожника произошло на улице Алмазной в Пскове 22.07.2022, 17:020 Часть тиража книги «300 лет победы: Петр I и Северная война» передали Псковской области 22.07.2022, 17:000 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 22.07.2022, 16:583 Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон»
22.07.2022, 16:530 Названа сумма просроченного долга по зарплате в Псковской области 22.07.2022, 16:510 В Госдуме предлагают давать выходной в день рождения 22.07.2022, 16:460 Автомобиль съехал в болото в Пустошкинском районе 22.07.2022, 16:330 Накануне Дня города псковичи возложили цветы к стеле на площади Победы
22.07.2022, 16:300 Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам 22.07.2022, 16:283 В Пскове планируют консервацию Гремячей башни 22.07.2022, 16:250 Уголовное дело о 235 эпизодах наркопреступлений рассмотрел псковский суд 22.07.2022, 16:190 Альфа-Банк снизил ставки по всем потребительским кредитам
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru