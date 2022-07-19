Общество

Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон»

Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон» сегодня, 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В течение двух дней фестиваля для зрителей и участников будут работать интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковщины в годы Великой Отечественной войны.

«Мы много лет работаем с волонтерами и жителями нашего региона. И чем дальше мы погружаемся в тему исторической памяти, тем больше приходит понимание, что молодежи нужно доносить историческую информацию интерактивным путем. В какой-то момент было даже грустно, что не все жители города могут назвать точную дату освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Именно поэтому появилась идея провести фестиваль в эти дни 22 и 23 июля», – рассказала организатор фестиваля, руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Она отметила, что интерактивные площадки погружают в атмосферу советского периода - от 40-х годов до 90-х. На территории представлены следующие площадки:

‌«Общепит» — возможность попробовать блюда аутентичной кухни;

‌«Универмаг» — зона, где будут продаваться товары с символикой фестиваля;

‌«Моторы» — знакомство с ретротехникой;

‌«Стиль» — место, где посетители смогут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов;

‌«Как это было» — погружение в эпоху — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее;

‌«Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого;

‌«Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.

В кинопалатке покажут хронику военных лет и короткометражные фильмы.

Кульминацией фестиваля станет реконструкция партизанского боя 1943 года. Участие примут около 100 реконструкторов из разных регионов России. Она начнется 23 июля в 15.00.

«Там объемный и интересный сценарий. Написан под псковские реалии, с принятием присяги партизана», – добавила Екатерина Родина.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова» и приурочен ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 2022 году мероприятие реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.

Программа фестиваля

22 июля

‌16.00 – 19.00 – работа интерактивных площадок;

‌20.00 – 22.00 – кинопросмотр.

23 июля