Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон» сегодня, 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В течение двух дней фестиваля для зрителей и участников будут работать интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковщины в годы Великой Отечественной войны.
«Мы много лет работаем с волонтерами и жителями нашего региона. И чем дальше мы погружаемся в тему исторической памяти, тем больше приходит понимание, что молодежи нужно доносить историческую информацию интерактивным путем. В какой-то момент было даже грустно, что не все жители города могут назвать точную дату освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Именно поэтому появилась идея провести фестиваль в эти дни 22 и 23 июля», – рассказала организатор фестиваля, руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.
Она отметила, что интерактивные площадки погружают в атмосферу советского периода - от 40-х годов до 90-х. На территории представлены следующие площадки:
- «Общепит» — возможность попробовать блюда аутентичной кухни;
- «Универмаг» — зона, где будут продаваться товары с символикой фестиваля;
- «Моторы» — знакомство с ретротехникой;
- «Стиль» — место, где посетители смогут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов;
- «Как это было» — погружение в эпоху — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее;
- «Партизанская деревня» — воссоздание быта прошлого;
- «Танцплощадка» — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.
В кинопалатке покажут хронику военных лет и короткометражные фильмы.
Кульминацией фестиваля станет реконструкция партизанского боя 1943 года. Участие примут около 100 реконструкторов из разных регионов России. Она начнется 23 июля в 15.00.
«Там объемный и интересный сценарий. Написан под псковские реалии, с принятием присяги партизана», – добавила Екатерина Родина.
Фестиваль проводится в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова» и приурочен ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 2022 году мероприятие реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.
Программа фестиваля
22 июля
- 16.00 – 19.00 – работа интерактивных площадок;
- 20.00 – 22.00 – кинопросмотр.
23 июля
- 12.00 – 15.00 – работа интерактивных площадок;
- 15.00 – 16.00 – реконструкция;
- 17.00 – 19.00 – смотр-конкурс фронтовых агитбригад.