Общество

Торговые павильоны фермерской ярмарки обеспечат электричеством в Пскове

Губернатор Псковской области и лава администрации города Борис Елкин посетили праздничные площадки в центре Пскова. Об этом сити-менеджер сообщил в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Телеграм

«На фермерской ярмарке пообщались с производителями. Все в один голос благодарят за бесплатную возможность выставить товар, удобные торговые павильоны, комфорт и эстетичное оформление. Учтем пожелания фермеров по подключению точек к электричеству, чтобы продавцы могли пользоваться холодильниками. И будем расширять ассортимент», – отметил Борис Елкин.

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Глава администрации пообещал развивать ремесленную ярмарку: «Уже есть 19 деревянных домиков, сейчас они стоят в Детском парке и на улице Пушкина. Обсудили удобный для мастеров режим работы и оптимальные локации».

Сити-менеджер добавил, весь центр города наполнен гуляющими псковичами и гостями города.