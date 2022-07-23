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Общество

День города продолжают отмечать в Пскове. Программа праздника

24.07.2022 09:39|ПсковКомментариев: 0

Праздничные мероприятия в честь Дня города продолжаются в Пскове 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Программа сегодняшнего дня:

8.00 – 10.00

Божественная литургия в храмах города в честь памяти равноапостольной Ольги, Великой Княгини Российской,

10.00 – 12.00

Крестный ход от православных храмов города Пскова на Вечевую площадь,

10.00 – 15.00

Спортивный фестиваль «Кубок Освобождения» (стадион «Машиностроитель»), 

10.00 – 17.00

Первый псковский Всероссийский ежегодный фестиваль серфинга PskovSupFest (пляж, набережная реки Великой),

12.00 – 13.00

Торжественный молебен на Вечевой площади у Свято-Троицкого кафедрального собора (Кремль),

12.00 – 12.30

Водосвятный молебен на родине святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской (поселок Выбуты),

12.00 – 16.00

Восьмая ежегодная игровая площадка «Антивирусная эстафета» (сквер возле гостиницы «Рижская»), 

15.00 – 19.00

Народное гуляние «Псковский разгуляй» с участием творческих коллективов города и военного оркестра (сквер у Дома офицеров), 

20.00 – 22.00

Историческое шоу «Россия начинается здесь» (Зеленый театр). 

Напомним, 23 июля Псков отметил 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

 
Теги: #псков #праздник #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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