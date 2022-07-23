Общество

День города продолжают отмечать в Пскове. Программа праздника

Ворошим архивы: как раньше праздновали День города в Пскове

Фестиваль пирога, концерт группы Турецкого и фейерверк: стала известна программа Дня города в Пскове

Напомним, 23 июля Псков отметил 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Народное гуляние «Псковский разгуляй» с участием творческих коллективов города и военного оркестра (сквер у Дома офицеров),

Торжественный молебен на Вечевой площади у Свято-Троицкого кафедрального собора (Кремль),

Крестный ход от православных храмов города Пскова на Вечевую площадь,

Божественная литургия в храмах города в честь памяти равноапостольной Ольги, Великой Княгини Российской,

Праздничные мероприятия в честь Дня города продолжаются в Пскове 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Меня не интересует эта тема

По моему мнению, в Пскове есть всё необходимое для детского отдыха

Мест для активного отдыха (скейт-парков, зон для игровых видов спорта и т. д.)

Детских развлекательных центров (комнаты отдыха, игротеки, игровые залы и т. д.)

Каких объектов детского отдыха не хватает в Пскове?

Всероссийский фестиваль сапсерфинга стартовал в Пскове. ФОТО, ВИДЕО

День города продолжают отмечать в Пскове. Программа праздника

Семиминутный фейерверк в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздничный фейерверк в честь Дня города Пскова. ВИДЕО

Прямую трансляцию фейерверка в честь Дня города Пскова организует ПЛН

Центральный концерт Дня города проходит на Октябрьской площади в Пскове

Благодарю каждого, кто делает Псков комфортным для жителей – губернатор

Праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой» проходит в Зеленом театре

Члены облсовпрофа в составе команды «Dragon boat» победили в регате на Великой

Торговые павильоны фермерской ярмарки обеспечат электричеством в Пскове

Сотни псковичей пришли увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны

Более 300 спортсменов собрал фестиваль «Кубок Освобождения» в Пскове

В Пскове торжественно открыли памятник, посвященный подвигу воинов-саперов и бойцов НКВД

В Пскове перекрыли центральные улицы для проведения праздничных мероприятий

Мы продолжаем историю Пскова – Александр Котов

Борис Елкин: С каждым годом Псков меняется к лучшему, но сохраняет самобытность

Новый выпуск проекта «Истфакт»: Освобождение Пскова в 1944 году

Псков отмечает День города. Программа праздника

Фотофестиваль «Цвет белой стены» проходит в Пскове

Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове

За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города

Более 250 полицейских обеспечат безопасность во время празднования дня города Пскова

Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон»

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей в праздничные выходные

Фотофакт: Сцену установили в центре Пскова ко Дню города

Накануне Дня города дети поставили спектакль по псковской сказке

Фотофестиваль «Цвет белой стены» вошел в программу празднования Дня города Пскова

Какие улицы перекроют в День города, рассказали псковским водителям

Опубликована программа большого праздничного концерта в Пскове 23 июля

Более 150 человек примут участие в псковском фестивале «Битве талантов»

Рыбалка и футбол: спортивный День города ожидает псковичей

Стало известно, где псковичи не смогут купить алкоголь в День города

Михаил Ведерников поручил уделить особое внимание уборке в День города Пскова

Куда сходить с детьми в День города, рассказали псковичам

Схемы движения автобусов изменятся в Пскове в связи с празднованием Дня города

Сто реконструкторов из разных регионов России покажут партизанский бой 1943 года в Пскове

Около 300 полицейских будут охранять общественный порядок в День города Пскова

Меч Победы смогут увидеть псковичи в Зеленом театре

Ян Осин: С нетерпением жду очередного приезда в Псков

Борис Елкин о праздновании Дня города и отказе от торговли в палатках

Борис Елкин о подготовке к празднованию Дня города: Наша задача - не ударить в грязь лицом

Красочный фейерверк запустят на набережной в Пскове 23 июля

Группа симпатичных девушек выступит на празднике 23 июля в Пскове - Борис Елкин

Октябрьский проспект в Пскове на один день сделают пешеходным

Фестиваль пирога, концерт группы Турецкого и фейерверк: стала известна программа Дня города в Пскове

«Беседка»: Борис Елкин о праздновании Дня города Пскова. ВИДЕО

На стадионе «Электрон» в Пскове возведут плац-театр и покажут партизанский бой

В День рыбака Борис Елкин пригласил горожан на «Псковскую уху»

Псковские библиотекари отпразднуют День города открытым микрофоном и буккросингом

Фестиваль «Битва талантов» состоится в Зеленом театре Пскова

Фестиваль сапсерфинга в Пскове будет костюмированным - Борис Елкин

Знаменитая уха и фейерверк с «новыми фишками»: День города готовятся отметить в Пскове