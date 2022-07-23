День города продолжают отмечать в Пскове. Программа праздника

Праздничные мероприятия в честь Дня города продолжаются в Пскове 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
8.00 – 10.00
Божественная литургия в храмах города в честь памяти равноапостольной Ольги, Великой Княгини Российской,
10.00 – 12.00
Крестный ход от православных храмов города Пскова на Вечевую площадь,
10.00 – 15.00
Спортивный фестиваль «Кубок Освобождения» (стадион «Машиностроитель»),
10.00 – 17.00
Первый псковский Всероссийский ежегодный фестиваль серфинга PskovSupFest (пляж, набережная реки Великой),
12.00 – 13.00
Торжественный молебен на Вечевой площади у Свято-Троицкого кафедрального собора (Кремль),
12.00 – 12.30
Водосвятный молебен на родине святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской (поселок Выбуты),
12.00 – 16.00
Восьмая ежегодная игровая площадка «Антивирусная эстафета» (сквер возле гостиницы «Рижская»),
15.00 – 19.00
Народное гуляние «Псковский разгуляй» с участием творческих коллективов города и военного оркестра (сквер у Дома офицеров),
20.00 – 22.00
Историческое шоу «Россия начинается здесь» (Зеленый театр).
Напомним, 23 июля Псков отметил 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.