Спорт

Более 300 спортсменов собрал фестиваль «Кубок Освобождения» в Пскове

Более 300 спортсменов собрал на стадионе «Машиностроитель» фестиваль «Кубок Освобождения» в Пскове 23 июля. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем телеграм-канале.

На главном поле соревнуются футболисты, за трибуной расположились лучники, в специальном шатре - шахматисты, в подтрибунном помещении - киберспортсмены.

«Настоящий аншлаг на баскетбольной площадке. В соревнованиях по стритболу принимают участие 27 команд из городов Псковской области и Великого Новгорода. Также у всех желающих принимают нормативы ГТО», – отметил сити-менеджер.

«Приходите на стадион поболеть за спортсменов или испытать свои силы. Проведите праздник спортивно!» – призвал глава администрации.