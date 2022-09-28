Общество

Цены на товары для мобилизованных выросли в России

После 21 сентября в России заметно повысился спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Эта продукция пользуется спросом у граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и у добровольцев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру.

Действительно, наблюдается рост спроса на товары первой необходимости и резкий спад на иные товары, подтвердила эксперт по маркетплейсам Юлия Некрасова. Любое шоковое событие провоцирует спекулятивный рост цен, сказал президент консалтинговой компании Magic Group Александр Перемятов.

На Wildberries часть наименований термобелья подорожали. Например, комплект флисового белья на этой неделе продается по цене в 1,6 тысячи рублей, хотя еще на прошлой неделе он был на 20% дешевле.

Аналогичная продукция с шерстью мериноса, который на этой неделе обойдется в 3,8 тысячи рублей, а на прошлой стоил 2,7 тысячи рублей — то есть товар стал дороже на 40%. Но есть и обратные примеры: допустим, в категории фонариков есть как примеры подорожания (+27% за аналогичный период), так снижения стоимости. Цены на батарейки и грелки на этой неделе тоже ползли вниз.

По данным аналитика, создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, в среднем перечисленные товары подорожали на 10-20%. Встречаются и более серьезные спекуляции, добавил он.

Парламентарий попросил ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность повышения стоимости продукции.

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Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.