Эксперт рассказал о подготовке призванных из запаса россиян

Призванным из запаса гражданам необходимо обеспечить все необходимые бытовые условия, чтобы они не отвлекались от боевой подготовки, рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.
«Они должны заниматься только подготовкой к боевым действиям, не отвлекаясь ни на наряды, ни на строевую подготовку. Если человек заряжающий, то он должен тренироваться заряжать, если он стрелок, то должен осваивать свое оружие и изучать тактику боя», — приводят слова Перенджиева «Известия».
Он добавил, что, по его мнению, призванные граждане не должны тратить время на то, чтобы учиться правильно заправлять кровать или отдавать воинское приветствие. И очень важно, что занятия проходят в том числе и в ночное время, это позволит подготовить призванных к любой ситуации, подчеркнул Перенджиев.
Во вторник, 27 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса. Он проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке на полигонах Западного военного округа (ЗВО).
Как сообщили в военном ведомстве, они проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время. Сергей Шойгу обратил особое внимание на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием в расположении части и на полигонах.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.