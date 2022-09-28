Общество

В одном из регионов России сократили число жителей, подлежащих частичной мобилизации

Министерство обороны сократило число жителей в Белгородской области, подлежащих частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера вечером министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы. В случае поступления новых задач от министерства обороны, они будут выполняться военными комиссариатами области», - написал он.

Как отметил Вячеслав Гладков, хотелось бы, чтобы военные комиссариаты не допускали больше ошибок и недочётов, которые наблюдались последние несколько дней.

«Будем работать вместе с военными комиссарами над этим. Министр здравоохранения Андрей Иконников должен доложить мне, как он съездил в одну из воинских частей, где находятся наши жители, которые задавали вопросы по своему здоровью. По каждой жалобе все должно быть отработано в рамках военной медицинской комиссии», - уточнил он.

Глава региона также прокомментировал комплектацию военнослужащих.

«По поводу комплектации - очень многие из родителей задают эти вопросы. Посмотрел, наши военнослужащие укомплектованы полностью: одежда, обувь. Но, конечно, вижу, что другие регионы принимают на себя обязательства по повышенному вниманию к комплектации военнослужащих. Принимают решения и доукомплектовывают их сами. Мне кажется, это более правильный подход, поэтому работаем над этим и надеюсь, что в ближайшее время сможем понять и выстроить эту систему. Единственное, это невозможно сделать в течение одной, двух, трёх недель, потому что это достаточно большой объём работы, большой объём заказов, а также определение источников финансирования. Как только будет принято решение, я обязательно доведу информацию», - добавил он.