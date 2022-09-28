Просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации направили в Минюст

Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой упростить процедуру подачи заявлений по онлайн-регистрации брака на фоне объявления частичной мобилизации, исключив необходимость электронной подписи при подаче документов онлайн.
Как отметил парламентарий в письме, после указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации, «во всех субъектах фиксируется рост количества регистрации брака, в том числе в день подачи заявления», сообщает РИА Новости.
Сегодня заявления о заключении брака подаются лично в территориальные отделы ЗАГС, однако есть возможность подать документы дистанционно через Госуслуги, напомнил депутат. Вместе с тем, отметил политик, гражданам, желающим узаконить отношения, необходима электронная цифровая подпись для подачи заявления, оформление которой «является целой процедурой...».
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.