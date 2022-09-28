Общество

Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали эксперты

Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали в Telegram-канале «Объясняем.рф». Это проект создан правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам.

«Работники фермерских хозяйств подлежат мобилизации на общих основаниях», - подчеркнули эксперты.

Кроме того, могут мобилизовать сына, если отец уже служит по контракту в зоне СВО. «Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации», - отмечается в Telegram-канале.

При этом состоящие на учёте в психоневрологическом диспансере мобилизации не подлежат.

На вопрос о том, будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актёры, певцы, эксперты ответили: «Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы».

Напомним, в региональное отделение «Народного фронта» поступило порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации.