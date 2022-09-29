Общество

Каждой компании предложили выделить долю на бронь от мобилизации

Во фракции ЛДПР в Госдуме подготовили письмо в правительство с предложением установить квоты сотрудников на каждом предприятии, которые смогут получить бронь от мобилизации, рассказал инициатор обращения депутат ГД Владимир Кошелев. По его словам, для этого можно определить минимальный процент от штатной численности, который критически важен для сохранения объемов производства.

«В ближайшее время наша фракция направит обращение главе кабинета министров Михаилу Мишустину. Необходимо срочно принять акт правительства о порядке бронирования работников организаций и предприятий на период мобилизации. Напомню, что даже во время Великой Отечественной войны "бронированными" были 47% москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25%», — приводят слова Кошелева «Известия».

На фронте нужны профессионалы, имеющие боевой опыт и мотивацию, подчеркнул он. В мирной жизни, добавил депутат, нужны молодые ученые, специалисты всех профилей и работники системообразующих предприятий.

Парламентарий отметил: на то, чтобы вырастить толкового инженера, конструктора или оператора станка ЧПУ, необходимы годы.

Ранее власти разъясняли, что бронь от частичной мобилизации смогут получить трудящиеся в оборонной промышленности, сфере IT, СМИ и предприятий, которые обеспечивают бесперебойную работу национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Бизнес также просил об отсрочках для тех, кто занят в производстве электроники, а также для пилотов, авиадиспетчеров, моряков, строителей и других специалистов.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.