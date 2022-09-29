Общество

Военкоматы признают ошибки – Вячеслав Володин

Военкоматы признают ошибки и приводят всё в соответствие с нормативными документами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя обращения людей по поводу частичной мобилизации.

«Выстроили работу на основании обратной связи. Проблемы, с которыми сталкиваетесь, стараемся решать. Много обращений по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного. Военкоматы признают ошибки. Приводят всё в соответствие с нормативными документами», - написал он.

Вячеслав Володин уточнил, что один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, за пределы России.

«На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», - пояснил он.