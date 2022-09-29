Общество

Дмитрий Шахов поделился опытом работы с мобилизованными в Тверскую область псковичами

О работе с мобилизованными, которых отправили в другие регионы России, в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

На сегодня мобилизованные жители Псковской области отправляются, в частности, служить в части, расположенные в других регионах России, что не позволяет омбудсмену присутствовать там лично. Несмотря на это все вопросы и нарекания, которые поступают из других регионов, оперативно решаются, заверил Дмитрий Шахов.

«Недавно совместно с отделением "Народного фронта" и Виктором Остренко (вице-спикером Псковского областного Собрания, главой регионального исполкома ОНФ - ред.) обсуждали тему направления наших военнослужащих в Тверскую область. Мы моментально связались с коллегой в той области, и по нашей просьбе она посетила те мобилизационные пункты, откуда поступали нарекания о недостаточно организованном процессе. Уполномоченный подтвердила факты нареканий и сообщила, что руководство данного пункта сбора принимает все меры для того, чтобы не было нарушений, чтобы военнослужащие были обеспечены кроватями, постельным бельем и другими вещами, которые необходимы для нормального размещения мобилизованных граждан для выполнения их главной миссии», - рассказал Дмитрий Шахов.