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Общество

Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации

29.09.2022 15:31|Псков

Педагог и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман направила обращения военному комиссару Псковской области Сергею Судакову и губернатору региона, возглавляющему комиссию по частичной мобилизации, Михаилу Ведерникову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского «Яблока».

Татьяна Пасман попросила исключить из списков граждан, подлежащих призыву по частичной мобилизации, педагогов, работающих в образовательных учреждениях Псковской области и не допустить отправки к месту службы педагогов, уже призванных военкоматами региона в ходе призывной кампании.

Поводом для обращения послужили случаи вручения повесток школьным учителям. Напомним, единственного учителя физкультуры Писковской средней общеобразовательной школы Владислава Шишкина мобилизовали 23 сентября, его уже забрали в Вооружённые силы.

Теги: #Псковская область #Яблоко #учитель #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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