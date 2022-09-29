Общество

Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации

Педагог и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман направила обращения военному комиссару Псковской области Сергею Судакову и губернатору региона, возглавляющему комиссию по частичной мобилизации, Михаилу Ведерникову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского «Яблока».

Татьяна Пасман попросила исключить из списков граждан, подлежащих призыву по частичной мобилизации, педагогов, работающих в образовательных учреждениях Псковской области и не допустить отправки к месту службы педагогов, уже призванных военкоматами региона в ходе призывной кампании.

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Поводом для обращения послужили случаи вручения повесток школьным учителям. Напомним, единственного учителя физкультуры Писковской средней общеобразовательной школы Владислава Шишкина мобилизовали 23 сентября, его уже забрали в Вооружённые силы.