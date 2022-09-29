Общество

Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос

Исполнительное производство в отношении военнослужащих, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ или другие войска и воинские формирования, созданные в соответствии с законодательством РФ, будет приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России», - говорится в сообщении.

Ранее, эксперты рассказали, как мобилизованные будут выплачивать алименты.

Смотрите также Эксперты рассказали, как мобилизованные будут выплачивать алименты

Также в данном Telegram-канале объяснили, как оплачивать услуги ЖКХ мобилизованному.