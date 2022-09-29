Общество

Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно

Ошибки, допущенные при частичной мобилизации, надо исправить и впредь их не допускать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности.

Президент отметил, что от граждан поступает много вопросов по этим случаям. Он также добавил, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае неправомерной мобилизации и возвращать людей домой в случае ошибки. В частности, при призыве на службу надо обращать внимание на то, что есть граждане, которым полагается отсрочка, пишет РИА Новости.

Глава государства также сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Президент призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеют востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — подчеркнул президент.

Президент уточнил, что все поручения правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу и главам регионов даны, а критерии сформулированы. Он также поручил генеральному прокурору Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.