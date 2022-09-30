Общество

Влияет ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему влияния частичной мобилизации на работу псковских предприятий. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву на военную службу в рамках мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе Вооружённых сил России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву будут подлежать порядка 300 тысяч резервистов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что с предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников.

Однако мобилизация 300 тысяч человек может существенно повлиять на рынок труда в России. Это создаст условия, при которых возникнут проблемы с кадрами в некоторых отраслях. Спрогнозировать, какие именно отрасли пострадают, довольно трудно. Скорее всего, в рамках мобилизационных мероприятий будет проведена оценка потребности в работниках с точки зрения выполнения гособоронзаказа и продовольственной безопасности.

Повлияла ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий? Есть ли сложности? Если да - как планируется их решать? Что делать работодателям, если треть работников предприятия призовут? Об этом в программе «Дневной дозор».

Глава объединения СОЦПРОФ, экс-депутат Государственной Думы двух созывов Сергей Вострецов рассказал, что не знает еще ни одного случая, когда из-за мобилизации где-то встало производство. По его словам, с разумным подходом региональных властей и ответственных за мобилизацию, экономических проблем возникать не должно.

Фото: duma.gov.ru

«Если взять общие цифры, 300 тысяч человек, на регион, например, на Москву – это где-то 17 тысяч, на ваш регион – намного меньше в пропорциях. Сказать, что тотально обрушится промышленность и другие производства – не совсем верно. Безусловно, решения военкомы будут принимать, исходя из реальных обращений. Роль губернатора будет немаловажна. Думаю, что сейчас будут созданы штабы. Никому не нужно, чтобы экономика встала. Деньги – они что дают? Они дают обмундирование и оружие, и все остальное. В первую очередь, уйдут люди, которые этим непосредственно занимались. Эти люди работают больше в отраслях близких к военным: охрана, частные предприятия. У нас больше миллиона только в ЧОПах различных задействованы. Не думаю, что будет какой-то тотальный обвал, но какая-то часть людей будет мобилизована. Это временная мера, которую, я думаю, предприятия, подтянув пояса, спокойно переживут. А главы регионов должны позаботиться о том, чтобы это не было 30%, чтобы это не было тотально для предприятия и чтобы за этими людьми были гарантированно закреплены рабочие места. Есть такое понятие "совместительство". Придется немножко тратиться на переработку, чтобы людям платить. Есть еще достаточно большой потенциал с точки зрения производительности труда. У нас представители практически во всех регионах. Я еще не знаю ни одного предприятия, которое бы встало из-за того, что людей мобилизовали. Многие больше нагнетают. Паниковать то, что станет экономика – не нужно. Хотя может где-то точечно произойти, только по глупости недоработки региональных властей или по глупости чиновников, которые занимаются мобилизацией. Самое главное – ко всему надо подходить разумно».

Предприятиям при потере 30% сотрудников сложно будет сохранить объемы производства, уверена генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова.

«Тут все должны работать, не только перестроить поток. Надо посмотреть, какие технологии можно применить. Мало ли есть такие известные, которые мы не принимаем, значит, их надо попробовать сейчас. Есть много вариантов. Но одно могу сказать точно – ни одно предприятие, потеряв 30%, не сможет восстановить тот объем продукции, который раньше делал».

В некоторых случаях под мобилизацию попадают сами предприниматели или директора. И если их не будет на месте, то бизнесом некому будет управлять, объясняет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Омбудсмен ожидает разъяснений, каким образом будут решаться проблемы, связанные с частичной мобилизацией. Соответствующее обращение с просьбой учесть интересы бизнеса, который создает рабочие места и платит налоги, направлено руководству региона.

«Сейчас поступают только устные обращения от бизнеса. Они разрозненные. То есть большая часть поступает не напрямую от предпринимателей, которые столкнулись, а от их знакомых. Знаю, что по крестьянско-фермерскому хозяйству было обращение, что забрали владельцев КФХ на мобилизацию. На одном из предприятий с кадрами была проблема, получили повестки. Пока обратной связи от этих предприятий нет. Ответов, как они решили эти проблемы с кадрами, пока не поступало. То, что касается каких-то льгот или бронирования – пока они все обозначены в указе президента, в соответствующем постановлении правительства, ничего нового не было. Как будем решать? Это вопрос нашему региональному руководству: "Как это будет решаться законным путем?" Я со своей стороны отправил обращение губернатору с предложениями. Но в видеообращении губернатор озвучил, что не более 30% численности при предприятии могут забирать – это одно из решений. Много вопросов возникает и по самим предпринимателям, которые являются единственными, например, директорами, учредителями организаций, индивидуальными предпринимателями. У них есть долговые обязательства, есть налоги, которые надо платить, есть бизнес и контракты, чтобы остаться на рынке. Это тоже должно каким-то образом регулироваться. Пока никаких разъяснений мы не получили».

На фермерские хозяйства мобилизация может крайне негативно повлиять, рассказал президент ассоциации «Псковский фермер», глава КФХ «Прометей» Александр Конашенков. Если в армию уходит глава КФХ, то такое хозяйство уже можно закрывать. Он добавил, что сейчас время сбора урожая и посева озимых, поэтому требуется отсрочка от призыва хотя бы на этот период.

«Если глава фермерского хозяйства подходит под мобилизацию, то можно уже смело это хозяйство закрывать. Могу сказать за нашу ассоциацию. У нас есть несколько хозяйств. Допустим, в Печорах, там мужчину забрали под мобилизацию и получается, что можно практически закрывать хозяйство. Он там является единственным работником. Если крупные предприятия могут варьировать, у них достаточно много работников, то мы не можем. Обычно в хозяйстве есть фермер, два-три работника или члены его семьи. Если кто-то уходит, то уже чрезвычайно тяжело работать. На нас достаточно сильно сказывается мобилизация. Период сейчас такой в Псковской области, что завершается уборочная страда, кто занимается зерновыми, кто сеет озимые. Мы от ассоциации обращались к губернатору с просьбой отсрочить время по призыву подлежащих под это членов хозяйств, хотя бы пока не завершится посевная озимых и уборочная страда».

Трудности из-за мобилизации работников, конечно, возникают, утверждает депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Но на данный момент выстраивается диалог между предпринимателями и военкоматами, в котором вопросы решаются так, чтобы предприятиям не грозило закрытие.

«Когда забирают сотрудников предприятия, наверное, сложности всегда возникают. Другое дело – как весь процесс будет организован руководителями. На сегодняшний день, я знаю, что это не поголовная мобилизация, она проходит в ограниченных масштабах. Мне кажется, в диалоге с военкоматами и руководителями производственно-промышленных предприятий выстраиваются не сказать, что сильно комфортные отношения. Одна сторона предприятия может продолжать работу, а с другой стороны – какая-то часть сотрудников будет мобилизована. Процесс идет по всей стране, и не только в Великих Луках или в Пскове. Понятно, что существуют определенные трудности, где-то совершаются ошибочные действия военкоматов, но все это регулируется. Думаю, что через такой диалог, через такую совместную деятельность, работу и выстраивание отношений, такие острые углы обходятся, и предприятия ни в коем случае не стоят под угрозой закрытия».

О ситуации на предприятии «Псков-Полимер» (бренд Nordman) рассказал руководитель предприятия, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. По его словам, изначально много сотрудников получили повестки с приглашением явиться в военкомат, но не все подошли под требования, предъявляемые к мобилизуемым, поэтому положение на предприятии стабильное.

«На нашем предприятии работает 750 человек, из них подходит мобилизацию больше 60 человек, которым были выданы предписания явиться на сборные пункты в военкомат. На сегодняшний день часть из них вернулась, потому что они по ряду параметров не подходили. Первичное напряжение спало. Казалось бы, большое количество сотрудников потеряем на работе. Это сказалось бы на нашем технологическом процессе и процессе работы самого предприятия. Но сейчас люди возвращаются, уже становится легче».

В текущей ситуации, несомненно, необходим баланс, который позволит без ущерба выполнению задач, поставленных в рамках специальной военной операции, избежать приостановки или прекращения деятельности предприятий и предпринимателей региона, сохранить стабильную работу экономики в регионе. На данный момент выстраивается диалог между властями и военкоматами, точечно решаются возникающие проблемы.

Анастасия Сливинская