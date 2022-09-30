Общество

Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты

Кредитные каникулы позволяют заёмщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заёмщик проходит по критериям закона, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Как пояснили эксперты, на кредитные каникулы имеют право участники специальной военной операции, а также члены их семей по взятым ими ранее кредитам и займам:

военнослужащие, мобилизованные в Вооружённые силы;

военнослужащие, проходящие службу в Вооружённых силах по контракту, а также в войсках национальной гвардии;

сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне»;

сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение специальной военной операции;

добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы).

К членам семьи военнослужащих относятся:

супруга (супруг);

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

«Кредитные каникулы предоставляются по заявлению заёмщика. Каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), которые заёмщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной операции как добровольцы», - говорится в сообщении.

Размер кредита и займа и их количество не имеют значения, уточнили эксперты.

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