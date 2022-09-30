Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты

Кредитные каникулы позволяют заёмщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заёмщик проходит по критериям закона, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Как пояснили эксперты, на кредитные каникулы имеют право участники специальной военной операции, а также члены их семей по взятым ими ранее кредитам и займам:
К членам семьи военнослужащих относятся:
«Кредитные каникулы предоставляются по заявлению заёмщика. Каникулы можно получить по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), которые заёмщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной операции как добровольцы», - говорится в сообщении.
Размер кредита и займа и их количество не имеют значения, уточнили эксперты.
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