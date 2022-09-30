Общество

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Он уточнил, что решение «никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент», пишет РБК.

С чем именно связано отстранение, губернатор не уточнил. Рассказывая о ходе частичной мобилизации в Хабаровском крае, Михаил Дегтярев сообщил, что несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, «из них порядка половины вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту».

«Частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены министерством обороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что магаданского военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации.