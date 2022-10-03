Общество

Как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе, рассказали эксперты

Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится организациями, в которых они работают, на основании перечня должностей и профессий. Этот перечень утверждается межведомственной комиссией по бронированию и ежегодно уточняется, сообщает информационный портал Объясняем.рф.

Организация имеет право забронировать своих работников в возрасте начиная с 27 лет, по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий.

Бронирование также проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время, а также организациями, ведущими подготовку граждан по военно-учëтным специальностям.

Организация оформляет на таких работников удостоверение о праве на отсрочку и направляет его на подпись в военный комиссариат. Военный комиссар на основании имеющихся у него сведений об организациях, имеющих мобилизационные задания или осуществляющих вышеуказанные виды деятельности (предоставляются территориальными комиссиями, муниципальными комиссиями), подписывает удостоверение и возвращает его в организацию.

Военным комиссариатом проводится работа по снятию сотрудника с общего воинского учëта и его постановке на специальный воинский учëт. Удостоверение хранится в организации как бланк строгого учëта и выдаётся забронированному работнику при объявлении мобилизации.

В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утверждëнный Перечень, такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов:

органов исполнительной власти;

органов местного самоуправления;

организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.

Решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений:

федеральных органов исполнительной власти — в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций;

территориальных комиссий — в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.

Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.