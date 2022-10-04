Общество

Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах

Более двух тысяч человек воспользовались сервисом «Стать добровольцем» на Госуслугах. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

«Всего на портале Госуслуг было зафиксировано более 70 тысяч различных запросов на тему добровольного участия в специальной военной операции», - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, чтобы записаться в добровольцы, нужно:

открыть сервис «Стать добровольцем» на Госуслугах, кликнув на баннер на главной странице портала, или перейти в него с помощью цифрового помощника Робота Макса.

Ознакомиться с критериями отбора.

Заполнить анкету. Часть данных подгрузится автоматически из личного кабинета на Госуслугах.

Выбрать ближайший военкомат.

Отправить заявку. Ответ военкомата придет в личный кабинет, в сообщении назначат дату и время посещения военкомата. «Если вы передумаете, приходить в военкомат не нужно — никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает», - отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что на портале Госуслуг появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ.