Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах

Более двух тысяч человек воспользовались сервисом «Стать добровольцем» на Госуслугах. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.
«Всего на портале Госуслуг было зафиксировано более 70 тысяч различных запросов на тему добровольного участия в специальной военной операции», - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, чтобы записаться в добровольцы, нужно:
- открыть сервис «Стать добровольцем» на Госуслугах, кликнув на баннер на главной странице портала, или перейти в него с помощью цифрового помощника Робота Макса.
- Ознакомиться с критериями отбора.
- Заполнить анкету. Часть данных подгрузится автоматически из личного кабинета на Госуслугах.
- Выбрать ближайший военкомат.
- Отправить заявку. Ответ военкомата придет в личный кабинет, в сообщении назначат дату и время посещения военкомата. «Если вы передумаете, приходить в военкомат не нужно — никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает», - отметили эксперты.
Ранее сообщалось, что на портале Госуслуг появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ.