Общество

Олег Грицаев посоветовал мобилизованным взять с собой горный костюм и квадракоптер

Что взять с собой призванным в рамках частичной мобилизации псковичам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) перечислил депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев.

«Форму тебе дадут, обувь дадут, но лучше взять себе горный костюм, тактические ботинки. Та обувь, которую выдадут, не для всех комфортна. Если не снимать несколько суток армейские ботинки, ноги придут в негодность, грубо говоря», – пояснил опытный военный.

Необходимо взять с собой многофункциональный нож, обязательно газовую горелку, фонарик, запас батареек, свою металлическую кружку, ложку, тактические перчатки, очки. «Обязательно термобелье. Должны выдавать, но дополнительный комплект не помешает. Несколько пар шерстяных носков точно никто не выдаст», – добавил он.

«Если у кого-то есть возможность взять квадрокоптер , он лишним не будет. Резиновые сапоги, коврик для сна и под пятую точку – если находиться в полях, все это пригодится», – подчеркнул депутат.

Олег Грицаев добавил, что владельцам магазинов, которые торгуют этой продукцией, не стоит «задирать цены».

«Люди покупают себе эти товары не от хорошей жизни. У нас доходит до того, что многие начинают на этом наживаться. Это действительно не хорошо», – высказался ветеран.

Кроме того, мобилизованным стоит собрать аптечку: йод, зеленку, обезболивающее, жаропонижающее, что-то от отравления, ведь полевых условиях не всегда возможно соблюсти гигиену.

«Раньше в аптечке выдавали только ИПП, пару бинтов и жгут. Возможно сейчас что-то и изменилось. Собрать свой набор не будет лишним», – добавил он.