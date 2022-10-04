Общество

Олег Грицаев связал ошибки при мобилизации с недобросовестностью военкомов

Ошибки при частичной мобилизации, допущенные военкоматами, прокомментировал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев.

«Последний раз мобилизация проводилась в 1941 году. С тех пор практики не было. Во многом сейчас видно отношение каждого к выполнению своих обязанностей. Один военком добросовестный: знает, где у него призывной пункт, откуда пойдут люди, экипировка, он все проверял, а другой – доверял написанному на бумагах. И вот настал день "вынь да положь". У тех, кто работал по-настоящему, все в порядке, у тех, кто работал на бумаге, все совсем не гладко», – поделился мнением Олег Грицаев.

Ранее сообщалось, что на портале Госуслуг появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ.