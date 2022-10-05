Общество

Псковский ветеран Вооруженных сил назвал две категории добровольцев при мобилизации

Две категории добровольцев при частичной мобилизации назвал депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Добровольцев я делю на две категории. Есть истинные патриоты, которые готовы хоть сейчас в бой за родину. Есть опасная категория, которые думают, что война – это игра. Предупреждаю, на одном уровне не перезапишешься, не перезапустишься», – отметил гость студии.

Олег Грицаев также отметил, что те добровольцы, кого не берут по состоянию здоровья, считают это несправедливостью. «Вы должны понять и командиров, для которых их присутствие будет обузой. Вы можете помогать и здесь», – подчеркнул депутат.

Он также добавил, если у людей есть все показания: он здоров, годен – ему не обязательно быть впереди в окопе. Есть много обеспечивающих подразделений, которые подвозят запасы, материальные средства. От них зависит, как бойцы чувствуют себя на передовой.