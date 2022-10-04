Кота - в приют, долги - подождут: какие проблемы грозят мобилизованным?

21 сентября буквально разделило жизнь тысяч россиян на «до» и «после». Частичная мобилизация. Сотни вопросов и уточнений. Сборы, суматоха… И вот мужья и сыновья уже уезжают в части.
Задуматься о бытовых проблемах в спешке успели не все. Как мобилизованные будут гасить кредиты во время своего отсутствия? Кто будет за них оплачивать услуги ЖКХ, если до призыва они жили одни? И, в конце концов, на кого оставить любимого кота? «МК в Пскове» узнал, какие советы дают мобилизованным специалисты и представители власти.