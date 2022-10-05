Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?

Тема сегодняшнего опроса ПЛН-ТВ посвящена частичной мобилизации. По данным военкоматов, в Псковской области должны призвать около 2000 человек. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать у псковичей, сталкивались ли они с какими-либо нарушениями в ходе частичной мобилизации. Также поговорили с теми, кто вскоре должен отправиться в зону специальной военной операции.