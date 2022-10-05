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Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?

05.10.2022 20:01|Псков
 
Тема сегодняшнего опроса ПЛН-ТВ посвящена частичной мобилизации. По данным военкоматов, в Псковской области должны призвать около 2000 человек. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать у псковичей, сталкивались ли они с какими-либо нарушениями в ходе частичной мобилизации. Также поговорили с теми, кто вскоре должен отправиться в зону специальной военной операции.

Теги: #опрос ПЛН #ПЛНТВ #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 281 человек
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