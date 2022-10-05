Могут ли разлучить братьев-близнецов при мобилизации, ответили эксперты

По практике работы военкоматов братьев-близнецов при призыве по мобилизации не разделяют и отправляют служить в одну часть. Об этом сообщают эксперты проекта «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале.
«Повестка могла быть вручена только одному брату, если, по данным военкомата, другой брат не годен к военной службе.
Тот, кому не пришла повестка, может обратиться в военкомат для сверки учётных данных», – отметили специалисты.
Ранее проект перечислил уважительные причины для неявки в военкомат по повестке.