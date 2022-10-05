Общество

Военным обязанные

Женщины вяжут носки под берцы и шьют балаклавы, молчаливые мужчины мешками приносят сигареты и влажные салфетки, пасечник делится медом, жены военных ищут бэушные палатки - кто и как помогает участникам спецоперации. Псковская Лента Новостей собрала конкретные списки нужного и узнала, как посылки попадают на фронт.

После начала частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября, соцсети стали наполняться сообщениями об исчезновении из продажи товаров, пригодных для экипировки мобилизованных. Наши коллеги из Центра Деловой Информации прошлись по магазинам туристского снаряжения и военторгам, где покупатели вынесли склады. На «Авито» увидели в продаже б/у бронежилеты и каски. Заглянули в аптеки и не нашли жгутов и кровеостанавливающих губок. Продавцы и провизоры говорят, что дефициту способствуют, в том числе, волонтеры, собирающие посылки на фронт. В Пскове сразу несколько организаций собирают помощь для военнослужащих, а после начала мобилизации усилилась инициатива «снизу». Первый же пост новой группы добровольных помощников армии увидели 106 тысяч человек, отправления в Псков идут из других городов, а потом попадают в зону спецоперации. ПЛН поговорила с теми, кто на гражданке взялся облегчать армейские «тяготы и лишения».

«Город небогатый, и люди небогатые»

Уже на следующий день после начала спецоперации, 25 февраля, региональное отделение Союза женщин России объявило об акции «Солдатская посылка». За прошедшее время на фронт отправилось более 12 тонн грузов. Их доставляют в подразделения, базирующиеся в Пскове.

«Приходит обратная связь, что наши ребята посылки получают, есть фотографии, - рассказывает председатель отделения Наталья Никифорова. - С первых дней начинали собирать предметы личной гигиены, носки, нательное белье, туристические коврики, сладкое к чаю, лекарства. Сейчас важнее теплые вещи, нужны спальные мешки. Весь список не охватить, но можно принести по своим возможностям или с кем-то скооперироваться. И письма очень важны для морального состояния».

Представители Союза женщин собирают посылки в районах, в Пскове сбор проходит в проектном офисе «Команда 2018» на Некрасова, 19.

+7-909-574- 66-45

+7-911-384-61-18

+7-964-679-87-55

Наталья Никифорова — жена военного, в сентябре Псков простился с ее мужем, заслуженным летчиком России Сергеем Никифоровым, полковником, бывшим командиром полка военно-транспортной авиации. Посылки несут члены семей военнослужащих. Но не только. Дважды в общий груз свой вклад вносили монахини из монастыря в плюсских Лосицах — в спецоперации участвует воспитанник их приюта. Приходила сотрудница театра, два ее сына-офицера находятся на передовой. Два молодых мужчины оставили большие мешки на 300 тысяч с сигаретами, носками и влажными салфетками, представиться отказались, по выправке Наталья Никифорова узнала в них офицеров. Несколько аптек принесли лекарства. Посылки на фронт отправляли нотариусы, профсоюзы, Пенсионный фонд, фабрика «Славянка», храм Анастасии в Кузнецах, налоговая инспекция, Арбитражный суд. И обыкновенные псковские семьи.

Что приносить:

Спальные мешки, коврики

Термобельё

Медикаменты: от простуды, расстройства кишечника, бинты, пластырь, ранозаживляющие, перекись водорода, йод, зелёнку, жгуты

Быстрозаваривающиеся каши

Сладости, кофе, чай пакетированные

Средства гигиены

Батарейки

Сигареты

Тёплые носки, стельки

«Хочу сердечное спасибо сказать за порыв помогать нашим ребятам, чтобы им там было полегче, - выражает благодарность Наталья Никифорова. - Город наш десантный, маленький, семьи друг друга знают. Люди наши добрые, искренние и честные. Город небогатый, и люди небогатые, но готовы отдать, что могут».

По распоряжению художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева выручка от продажи билетов на каждый пятый спектакль будет направлена на помощь бойцам 76-й дивизии ВДВ.

«Чтобы нашим воинам было тепло»

Высота резинки — не менее 25 см, размер 41-46. Это главные требования к шерстяным носкам, которые должны влезть в армейские берцы. Прямо сейчас их вяжут для армии псковички. Акцию организовала служба помощи «Белый цветок» при храме Василия на Горке. Руководитель проекта Галина Антонова рассказывает, что помочь можно разными способами: связать носки из своей пряжи и принести их на Леона Поземского, 62, или там же взять купленные на пожертвования шерстяные нитки для вязания, или сделать такое пожертвование на ее карту (привязана к номеру +7-911-36-515-35, в сообщении указать цель перевода).

Для тех, кто вязать не умеет, на прошлых выходных организовали мастер-класс. Готовые помочь армии с помощью швейной машинки взялись кроить балаклавы — маски, скрывающие голову от макушки до шеи и оставляющие открытыми глаза.

«Чтобы нашим воинам было тепло, - объясняет Галина Антонова суть затеи. - На флис для балаклав собрали 17 тысяч, этого хватит примерно на 140 штук. По носкам, как получится. Сроков нет, шьем и вяжем недели две, потом все передадим через мать одного солдата».

Выгулять собаку, поднять коляску

Посылки в армию собирает ОНФ на Советской, 15. Там просят предварительно позвонить на номер 8 921 210 73 82, чтобы не оказаться перед закрытой дверью — сотрудников мало, они часто в разъездах. Глава регионального исполкома Виктор Остренко рассказывает, что посылки по мере накопления отправляют военным бортом или в составе сборного груза, дважды в месяц идущего в Бериславский район Херсонской области. Шефство над ним Псковская область взяла в августе.

Грузы в Берислав собирает Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (ул. Конная, 2, + 7-931-901-00-82), в том числе, в своих муниципальных штабах по районам.

«Когда люди приносят, мы спрашиваем, для кого это, солдатам или гражданским жителям. Запечатанные коробки подписаны, - поясняет руководитель центра Алеся Михачева. - С 5 августа мы отправили 80 тонн груза».

Волонтеры запускают акцию помощи мобилизованным. Можно обратиться за помощью по выгулу собак, довести ребенка до школы или на кружок, помочь маме сходить в магазин, жене поднять коляску в подъезде. Решается вопрос с оказанием юридической помощи.

«Привлекли половину России»

Инициатива «снизу» оформилась сразу после объявления частичной мобилизации. «Пожалуйста, максимальный репост». С этими словами ведущая праздников Татьяна Фирсанова 21 сентября опубликовала «ВКонтакте» очередную запись на своей стене. Она прервала вереницу веселых отчетов с чужих юбилеев и свадеб.

«Многие знают, - написала женщина, - какая тяжелая ситуация сейчас у наших военных, участвующих в СВО. Наступает холодное время года, будет еще труднее. Они нуждаются как в продуктах, так и в вещах. К сожалению, наши возгласы про то, что они должны быть всем обеспечены, или про то, что надо трясти олигархов и толстосумов, им не помогут».

Она сообщила об открытии пункта сбора помощи военным. Муж Татьяны Фирсановой принимает участие в спецоперации. Вторым инициатором народной акции выступила псковичка Алена Васильева, чей муж вернулся с фронта с тяжелым ранением, а на передовой остается брат.

«Все собранные продукты и вещи будут отправлены военным именно из наших соединений, через военную часть, - уточнила Татьяна. - Деньги не принимаем! Имейте это в виду на случай сообщений или звонков от мошенников».

Запись в соцсети собрала 106 тысяч просмотров, репостнули ее уже более двух тысяч раз.

«Мы хотели привлечь друзей, родственников и знакомых, а привлекли половину России, - Алена Васильева говорит, что эффект оказался неожиданным. - Нам звонят из других городов и предлагают помощь, оформляют заказы с маркетплейсов с доставкой в Псков. Большая часть людей никакого отношения к армии не имеют».

Один пункт мгновенно разросся до сети, предприниматели предложили свои помещения, подтянулись координаторы из районов.

Где собирают посылки:

Октябрьский пр., 15, столовая «Скобарь»

ул. Балтийская, 10а, «NailКонтора»

ул. Советская, 37, кафе «Старое кино»

ул. Народная, 23/17, детская студия Cheese

ул. Инженерная, 119, помещение под магазин

Подробности в сообществе «ВКонтакте» «Пункт сбора помощи военным на СВО»

Несут, кто чем богат. Один пасечник привез 75 кг меда, часть уже улетела в сторону проведения СВО. Иногородний благотворитель заказал доставку в Псков генератора и 3D-принтера. В сообществе регулярно публикуется информация о наиболее необходимых вещах. Сейчас в приоритете саперные лопатки, палатки (в том числе, бывшие в употреблении) и спальники с пенками, утепленные резиновые сапоги. Есть стандартный список, переданный военными.

Что приносить:

Шапки

Термобельё

Дождевики

Трусы, носки

Перчатки тёплые

Изоленту

Палатки туристические

Пауэр-банки

Батарейки

Спальники

Коврики-пенки

Сидушки

Плёнку 200 мкр

Жгуты-турникеты

Рюкзаки малые штурмовые

Пакеты перевязочные

Губки кровоостанавливающие «Гемофлекс»

Шины транспортные

Носилки бескаркасные

Одеяла от ожогов

Порошок гемостатический

Теплоизоляционные накидки (одеяла)

Нужны не только вещи, но и физическая помощь. На прошлых выходных женщины формировали поступившую гуманитарку. В том числе, расфасовали конфеты, вложив в каждый пакет по иконке. Посылки уже переданы в части.

«Сбор вещей и продуктов может организовать любой человек. Никакие особые полномочия для этого не нужны, мы уточнили у губернатора», - отвечает Татьяна Фирсанова сомневающимся.

Российский народ, как это бывало не раз, лучшие свои качества показал в годину бедствия. События последних месяцев, тем более последних недель стали проявителем для гражданского общества, о котором столько говорили и которого до этого никто не видел. Его очертания только проступают, и следующие недели и месяцы более явно высветят контуры новой реальности, в которой мы уже оказались и которую пока не понимаем.

Юлия Магера