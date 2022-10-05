Общество

Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку

Призванные в рамках частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и прочее, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Экспертам задали вопрос, будут ли компенсированы расходы на покупку мобилизованным собственного обмундирования и медикаментов.

«Покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и так далее является его личной инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена», - ответили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что форму, выданную при мобилизации, после увольнения с военной службы можно забрать с собой домой.