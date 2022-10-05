Сбор средств для поддержки семей мобилизованных запустили в России

Централизованный сбор средств на оказание гуманитарной и адресной поддержки семьям мобилизованных и семьям военнослужащих в рамках акции «Мы вместе» начала организация Российского Красного Креста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе РКК.
Ранее Российский Красный Крест организовал оказание психологической поддержки по телефону горячей линии, на которой люди, испытывающие тревогу из-за потенциальной мобилизации, могут получить профессиональную психологическую поддержку.
Он также добавил, что в настоящее время сотрудники штабов «Мы вместе» совместно с РКК и другими участниками акции уточняют потребности семей мобилизованных и военнослужащих граждан, после чего будет уточнено содержимое гуманитарных наборов.
Горячая линия, по которой граждане могут получить психосоциальную поддержку, работает по телефону: 8 800 200 34 11 или по прямому телефону горячей линии психологической поддержки Российского Красного Креста: 8 800 250 18 59.