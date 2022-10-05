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Общество

Правопорядок или мобилизация: где силовики нужнее?

06.10.2022 15:23|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему участия в спецоперации представителей силовых структур. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе Вооружённых Сил России. Позже президент уточнил, что прежде всего мобилизуют тех, кто проходил службу в Вооруженных Силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил мобилизовать в первую очередь для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых в России составляет порядка пяти миллионов человек. Он отметил, что, даже если не считать резервистов, в нашей стране все равно есть огромное количество сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, приставы, ФСБ, структуры охраны, УФСИН, таможенная служба, прокуратура, Следственный комитет.

Такую инициативу сейчас обсуждают в публичном пространстве. Так, в опросе на сайте Псковской Ленты Новостей почти 80% проголосовавших поддерживают предложение мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых структур.

Мы поинтересовались мнением экс-представителей Вооруженных Сил и федеральных структур охраны правопорядка, как они относятся к инициативе мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых ведомств? Какие могут быть последствия у такого решения? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Росгвардия и так участвует в спецоперации на Украине, рассказал председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, инспектор группы инспекторов военного комиссариата Псковской области, генерал-майор в отставке Юрий Соседов. По его словам, нет смысла мобилизовать представителей силовых структур.

«План выполняется. Ограничение у нас 300 тысяч на сегодняшний день. Я сам в военкомате работаю, мы план выполняем. Дополнительно никого призывать не будем. Зачем мы будем призывать в Вооруженные Силы и забирать из Росгвардии? Раз они там служат, пусть там они будут. Кстати, Росгвардия сама по себе там участвует. Зачем их призывать?»

В нашей стране очень много людей, которые прошли военную службу. Именно они должны в первую очередь подлежать мобилизации, считает председатель Псковской городской Думы,  в прошлом  работавший в системе пограничной службы  Александр Гончаренко. По его мнению, им проще вспомнить свои навыки и применить боевой опыт.

«Огромное число людей, которые прошли службу в различных должностях, имеют опыт. Это тот резерв, который способен в короткое время мобилизоваться и решить поставленные задачи. Это абсолютно правильное решение. Для чего? Там, где идет опытный человек, будь это солдат, сержант или офицер, он знает, что нужно делать. Чтобы его вернуть в строй, нужен не месяц, а две недели, чтобы поприцеливаться, вспомнить то, как он это делал. Эти навыки, если человек нормально служил, формируются на всю оставшуюся жизнь. Человека разбуди - он закрытыми глазами, если он нормально служил, и автомат разберет, и остальное сделает».

Каждый должен делать свою работу в соответствии с ее спецификой, считает депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев. Если сотрудник силовых структур когда-то держал в руках оружие, это еще не значит, что из него получится хороший военнослужащий.

«Я считаю это глупостью. Люди знают, что такое дисциплина, умеют обращаться с оружием, но еще неизвестно, с каким именно. И все? Давайте охотников всех призовем. Охотники тоже умеют пользоваться оружием, даже лучше, чем некоторые силовые органы. Смысл какой? Давайте призовем всех строителей. Надо же окопы создавать, укрепления строить. Зачем это? Каждый должен делать свою работу. Например, если человек служил в МЧС, мы сейчас его отправим, но он ведь не воевал – это другая специфика. То, что они там, грубо говоря, дисциплинированные, держали в руках оружие – это не значит, что получится из хороший воин. Пусть делает свою работу. Она тоже нужна».

По мнению бывшего сотрудника УВД, директора гипермаркета «Империал» Николая Рассадина, хорошая физическая подготовка и умение обращаться с оружием не являются весомыми аргументами для призыва в первую очередь. Однако, по его мнению, если мобилизовать 2% правоохранительных органов, то оставшиеся их коллеги вполне справятся с объемом служебных обязанностей.

«Так как объявлена частичная мобилизация, то профессиональный принцип здесь не совсем подходит, как мне кажется. Сотрудники правоохранительных органов наряду с обычными гражданами тоже частично подлежат мобилизации. Аргументы о том, что это люди, которые имеют навыки обращения с оружием и хорошую физическую подготовку, для меня не особенно основательные. Если мы говорим о сотрудниках спецподразделений, такие как ОМОН, СОБР, то, может быть, это и так. Надо понимать, что навыки обращения с оружием – не для армии. Эти люди имеют навыки в несколько других сферах. Если и призывать сотрудников правоохранительных органов для участия в специальной военной операции, то их опыт можно использовать не на передовой, а на тех территориях, которые находятся под контролем российских Вооруженных Сил. Количество силовых структур у нас такое, что если 2% сотрудников правоохранительных органов будет призвано по частичной мобилизации, то ничего страшного не случится. Думаю, что оставшиеся сотрудники справится спокойно с ситуацией».

При выборе сотрудников силовых структур, которых можно мобилизовать, необходимо провести тщательный анализ, уверен бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ Александр Сотник. На его взгляд, есть определенные должности и места в силовых ведомствах, которые можно заменить женским персоналом.

«Есть такие должности и места, которые очень легко заменить женским персоналом. От этого ничего не пострадает. Только польза будет. Росгвардейцы тоже разные задачи выполняют. Есть, например, Росгвардия, которая приезжает по сигналам, когда есть террористическая опасность. В ней должны быть мужчины, потому что женщинам в данной ситуации достаточно сложно. Надо выборочно смотреть, кто какую задачу выполняет и на каких участках, где их можно заменить, а где нельзя. То же самое, например, в МЧС. МЧС женщинами не заменишь. МЧС – это структура, у которой есть сложные для выполнения женскими руками задачи. Разные у нас катаклизмы бывают. Тем не менее, смотреть надо. Может, кого-то и можно взять, кого-то нельзя, какие-то силы оставить, какие-то отправить для выполнения задач в рамках спецоперации».

ОМОН и Росгвардия с самого начала участвуют в спецоперации, объяснил экс-начальник областного УВД Борис Говорун. Но сотрудники силовых ведомств, которые даже подготовлены к военной службе, все равно нужны на своих местах, считает он. 

«Взять Великую Отечественную войну. Милиция очень активно работала в тылу в наших городах и по поиску диверсионно-разведывательных групп, и шпионов, и лазутчиков, и провокаторов. Если бы их не было, то были бы диверсии, взрывы, отравления и так далее. Оголять нельзя – это важный участок. Те сотрудники, которые более или менее подготовлены к участию в военных действиях, нужны здесь для выполнения тех функций, которые возложены на них. В таких структурах как прокуратура, судебные приставы, МЧС есть единицы, которые пришли из Вооруженных Сил. В своей массе там в основном неподготовленные. Их также нужно будет обучать. Они практически ничем не отличаются от резервистов. Основные боевые части, именно боевые в лице ОМОНа, СОБРа, которые были в составе МВД – они с первых дней там. Думаю, некоторые, может быть, и по два раза туда ходили».

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский напомнил, что представители Росгвардии, ФСБ и подразделений МВД уже находятся в зоне специальной военной операции.

«Они уже там находятся. Мы ищем все время какую-то одну таблетку от всех болезней. Росгвардия, сотрудники ФСБ находятся там. Сотрудники МВД тоже прикомандированы и их различные подразделения. Они же не отстранены от участия в этой операции. Цифры мы сказать не можем, но они уже там участвуют с первых дней».

Сегодняшние комментаторы неоднозначно относятся к инициативе мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых ведомств.

С одной стороны, часть силовиков, например ОМОН и Росгвардия итак активно участвуют в спецоперации с первых дней. У них есть определенный боевой опыт, поэтому не нужна особая подготовка.

Но не все сотрудники остальных силовых структур и ведомств имеют специальности, востребованные в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому им нужно будет проходить такую же подготовку, как и другим мобилизованным. Кроме того, отправка, например, полицейских в зону СВО может существенно ухудшить криминогенную ситуацию в стране. Это вряд ли тот результат, который устроит общество.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #ПЛН FM #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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06.10.2022, 13:351 Наталья Скачкова покидает свой пост в правительстве Псковской области 06.10.2022, 13:280 Лучшего специалиста в сфере охраны труда выберут в Псковской области 06.10.2022, 13:231 Украинец пытался незаконно вывезти валюту через границу РФ в Печорском районе 06.10.2022, 13:180 «PROПРАВО»: Противодействие мошенничеству. ВИДЕО
06.10.2022, 13:160 Фотофакт: Продолжается строительство нового стадиона на псковском «Электроне» 06.10.2022, 13:120 Депутаты готовы войти в состав Вооруженных Сил РФ – Александр Козловский 06.10.2022, 13:050 Число попыток незаконно вывезти деньги из России выросло на 90% 06.10.2022, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»
06.10.2022, 12:560 Картина «Разговор Петра I с дьяволом» представлена на выставке в Пскове 06.10.2022, 12:500 Темпы догазификации Локнянского района обсудили на совещании в Пскове 06.10.2022, 12:480 «Гайд-парк»: Александр Козловский о новых субъектах РФ и о мобилизации. ВИДЕО 06.10.2022, 12:470 Псковичка украла телефон у спящей соседки по комнате
06.10.2022, 12:440 ЛДПР предложила давать отсрочку от мобилизации единственным детям одинокого родителя 06.10.2022, 12:400 Очереди из легковых автомобилей на госгранице в Псковской области начали уменьшаться 06.10.2022, 12:360 Депутат Госдумы об инициативе мобилизовать силовиков: Они уже находятся там 06.10.2022, 12:340 Депутаты десяти российских регионов обсуждают в Пскове вопросы социальной политики
06.10.2022, 12:320 Мать и дочь попытались украсть одежду в псковском магазине 06.10.2022, 12:260 «Три мудреца»: Чем грозит массовая волна эмиграции из России? 06.10.2022, 12:170 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 октября 06.10.2022, 12:071 WhatsApp вводит новый запрет для пользователей мессенджера
06.10.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 06.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 октября 06.10.2022, 11:560 Уцелевший при пожаре экспонат из усадьбы Римского-Корсакова спасли реставраторы 06.10.2022, 11:490 Главу Великих Лук изберут на первой сессии гордумы 7 октября
06.10.2022, 11:390 Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку 06.10.2022, 11:330 Армен Мнацаканян: На новоржевском ФОКОТе ежедневно кипит работа 06.10.2022, 11:230 Двух девушек в Пскове подозревают в серии краж из торгового комплекса 06.10.2022, 11:060 Товары из недружественных стран будут перегружать на границе в Псковской области
06.10.2022, 11:020 Военным обязанные 06.10.2022, 10:571 Троицкий мост в Пскове откроют для движения транспорта и пешеходов до конца текущего года 06.10.2022, 10:550 Илон Маск заявил, что жители восточной части Украины предпочитают Россию 06.10.2022, 10:400 Школа регентов священника Павла Адельгейма отметила 30-летие
06.10.2022, 10:300 Полярное сияние сфотографировали в небе над псковской деревней 06.10.2022, 10:270 Пьяный житель Пыталовского района до смерти избил парализованную мать 06.10.2022, 10:160 «Гайд-парк»: Александр Козловский о новых субъектах РФ и о мобилизации 06.10.2022, 10:140 Команда проекта «Экосуббота» провела экоурок для жителей Псковского района
06.10.2022, 10:090 Зарплаты дворников увеличились в Псковской области – аналитики 06.10.2022, 10:010 В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации 06.10.2022, 10:010 М-мобилизационные поиски одежды: что, где и за сколько могут купить псковичи 06.10.2022, 09:540 Псковича задержали за кражу четырех флаконов шампуня
06.10.2022, 09:510 Компания «Росгосстрах» отмечает 101 год со дня основания 06.10.2022, 09:410 Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, пояснили эксперты 06.10.2022, 09:340 Жилой дом сгорел в печорской деревне из-за аварийного состояния печи 06.10.2022, 09:280 Россия увеличила объемы производства водки и вина
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