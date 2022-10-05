Общество

Александр Козловский оценил работу военкоматов в ходе мобилизации

Работу военкоматов в ходе частичной мобилизации оценил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Формальный признак в этом вопросе нужно убирать, какие-то вещи корректировать. Инициатива идет и от Совета Федерации, и от депутатов Госдумы, мы работаем. Нужно понимать, что всего не предусмотришь и не пропишешь на бумаге. Я выступаю за то, что многодетные отцы с тремя детьми также не должны призываться. Корректировки можно вносить и на региональном уровне, большие полномочия есть у губернаторов, правительств регионов. Такие ситуации можно "разруливать" на местах», – отметил парламентарий.

От также выразил надежду на то, что в регионе негативных примеров того, как идет работа военкоматов по призыву, все же мало.

«Если мобилизационными мероприятиями не занимались десятилетиями, тоже надо понимать, что знания и компетенции, навыки только приобретаются», – заключил депутат.

Кроме того, Александр Козловский сообщил, что к нему обращаются за помощью мобилизованные жители региона, их семьи, военнослужащие: «Чем можем, помогаем разбираться в тяжелых ситуациях. Как и все депутаты, провожу определенную работу».