Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первые счета за электроэнергию
Защита от мошенников
Формула счастливой семьи
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Топ клиник Пскова
Господин Рейтингомер
Электронная транспортная накладная
Показания счетчиков на даче
магнит на электросчетчике
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
изменения в комитете по ЖКХ
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 05.10.2022 16:330 Олег Грицаев о частичной мобилизации 07.10.2022 13:371 Фотофакт: «Народные тропы» запретили на улице Инженерной в Пскове 07.10.2022 13:290 За сутки от COVID-19 избавились 150 пациентов в Псковской области 07.10.2022 13:200 Игорь Сопов признался в любви к кошкам 07.10.2022 13:160 «Хайпожоры»: Вопросов больше, чем ответов. ВИДЕО 07.10.2022 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Игорем Соповым
 
 
 
Самое популярное 02.10.2022 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 02.10.2022 15:201 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО 30.09.2022 15:540 Еще двое военнослужащих 76-й дивизии ВДВ удостоены звезд Героев России посмертно
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками

07.10.2022 12:35|Псков

С тех пор, как в России объявили частичную мобилизацию, прошло больше двух недель. За это время в российских регионах призвали тысячи граждан, но одновременно с этим в Сети появилось множество сообщений о случаях, когда забирают даже непригодных к службе людей. В Псковской области на официальном сайте губернатора размещены десятки жалоб на работу военных комиссариатов. Мол, гребут всех подряд – с тяжелыми травмами, не служивших в армии, без боевого опыта, хотя президент четко определил критерии мобилизации.

Соблюдают ли очередность призыва на местах или гонятся только за выполнением установленного для района плана? В ситуации разбирался «МК в Пскове».

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 408 человек
Сюжет: Частичная мобилизация в России - 2022 Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации Стало известно, когда мобилизуемые в Псковской области получат первые зарплаты Про обеспечение мобилизованных и военнослужащих псковичей рассказал Михаил Ведерников В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО Александр Козловский оценил работу военкоматов в ходе мобилизации Правопорядок или мобилизация: где силовики нужнее? Депутаты готовы войти в состав Вооруженных Сил РФ – Александр Козловский Сбор средств для поддержки семей мобилизованных запустили в России Депутат Госдумы об инициативе мобилизовать силовиков: Они уже находятся там Александр Козловский о частичной мобилизации: У нас есть задача, которую необходимо выполнить ЛДПР предложила давать отсрочку от мобилизации единственным детям одинокого родителя Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку Число попыток незаконно вывезти деньги из России выросло на 90% Военным обязанные Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, ответили эксперты В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации Отсрочку от мобилизации в РФ предусмотрели еще для трех категорий граждан Могут ли разлучить братьев-близнецов при мобилизации, ответили эксперты Опрос ПЛН-ТВ: Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации? Уважительные причины для неявки в военкомат по повестке перечислили россиянам «Война войной», а жильё по расписанию Видеосюжет ПЛН-ТВ об отправке мобилизованных в Пскове посмотрели более 105 тысяч раз Отразилась ли частичная мобилизация на дорожной сфере, оценил Станислав Стармолотов Семерых псковских дорожников призвали в ходе частичной мобилизациии Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации возбудили в России «Гайд-парк»: Олег Грицаев о частичной мобилизации. ВИДЕО Александр Гончаренко: При получении повестки псковские депутаты соберут вещи за 2 часа Кота - в приют, долги - подождут: какие проблемы грозят мобилизованным? Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для аспирантов Стоит ли мобилизованным брать с собой телефон, рассказал псковский ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев о частичной мобилизации Псковский ветеран Вооруженных сил назвал две категории добровольцев при мобилизации Олег Грицаев связал ошибки при мобилизации с недобросовестностью военкомов Олег Грицаев раскритиковал инициативу мобилизовать силовиков Олег Грицаев посоветовал мобилизованным взять с собой горный костюм и квадракоптер Можно ли забрать мужчину в призывной пункт без повестки, ответили эксперты Эксперт назвал причины нарушений в военкоматах в ходе частичной мобилизации План по частичной мобилизации в Псковской области выполнили на 70% Мобилизованные жители Плюссы, Гдова и Струг Красных отправились в Тверь «Наши мужики держатся достойно»: районные власти посетили псковских мобилизованных Эксперты объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию Рабочее совещание по вопросам мобилизации прошло в администрации Псковского района Автомобилизация В Невельском районе полностью выполнили план по частичной мобилизации «Гонки по вертикали»: мобилизация, возвращение публичной политики и «100 самых влиятельных» Мобилизованным напомнили порядок оформления кредитных каникул Ряды Вооружённых Сил РФ пополнили более 200 тысяч мобилизованных Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах Эксперты объяснили отсутствие доступа к списку подлежащих мобилизации Эксперты перечислили льготы, положенные семьям некоторых мобилизованных На портале Госуслуг появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ Как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе, рассказали эксперты Михаил Ведерников расставил акценты в работе областной комиссии по мобилизации Треть респондентов ПЛН столкнулись с нарушениями военкоматов при мобилизации Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан Кредитную амнистию для мобилизованных поддерживают 65% псковичей - опрос Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных в тыловых районах спецоперации Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты Будут ли призывать женщин в рамках частичной мобилизации, рассказал Сергей Шойгу Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва Влияет ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий? Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области В Псковской области мобилизуют почти 2 тысяч жителей Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации 10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области ПЛН-ТВ: Отправка мобилизованных мужчин в Пскове. ВИДЕО Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко Дмитрий Михайлов: Мобилизация может привести к обрушению экономики Виктор Остренко назвал три самых популярных вопроса псковичей о мобилизации Дмитрий Шахов поделился опытом работы с мобилизованными в Тверскую область псковичами Эксперты рассказали, как мобилизованные будут выплачивать алименты Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты Военкоматы признают ошибки – Вячеслав Володин Мобилизованным разрешают забирать форму после военной службы домой Каждой компании предложили выделить долю на бронь от мобилизации Как оплачивать услуги ЖКХ мобилизованному, объяснили эксперты Псковичам рассказали, куда приходит денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО Мобилизованные смогут продолжить вакцинацию от COVID-19 на службе ВИЧ-инфицированные не подлежат частичной мобилизации - эксперты Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке Могут ли мобилизовать студентов, рассказал омбудсмен Люди с непогашенной судимостью не подлежат мобилизации - Дмитрий Шахов Видеофакт: Отъезд мобилизованных жителей Пскова Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию Могут ли лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации, объяснили экперты Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали эксперты Юрист рассказал, что делать с попавшим под мобилизацию сотрудником Просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации направили в Минюст В одном из регионов России сократили число жителей, подлежащих частичной мобилизации Колл-центр по вопросам частичной мобилизации работает в Псковской области ежедневно Эксперт рассказал о подготовке призванных из запаса россиян Цены на товары для мобилизованных выросли в России Названы случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку На Госуслугах начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ-специалистов Порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации принял псковский «Народный фронт» В России происходит свадебный бум после начала мобилизации Более восьми тысяч обращений об ошибках при частичной мобилизации принял «Народный фронт» Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время несения службы. В Минфине заявили о планах списывать кредиты погибших мобилизованных за счет банков Мобилизованных и их семьи освоободили от пеней по ЖКХ Эксперт спрогнозировала спад числа вакансий в Псковской области Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию из-за страха перед мобилизацией К региональной поддержке мобилизованных и их семей нужен индивидуальный подход - глава СОЦПРОФа Мобилизованным разрешают взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения Глава Минтруда: Работодатель не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных Забрать указку и выдать автомат? Как заполнить заявление на отсрочку от частичной мобилизации, объяснили эксперты Магаданского военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации Мобилизованных и их семьи могут освободить от пеней за просрочки платежей по ЖКХ Минцифры назвало 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации ВЦИОМ оценил отношение россиян к частичной мобилизации В Совфеде рассчитывают на скорейшую конкретизацию категорий призываемых Минтруд дал разъяснения по сохранению рабочих мест для мобилизованных Эксперты развеяли слух о трёх волнах мобилизации в России Журналиста не выпустили из России без справки из военкомата Как мобилизованные могут связаться с родственниками, объяснили эксперты Как будет оплачена служба мобилизованных Что можно брать с собой мобилизованным, рассказали эксперты В условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение не предусматривается - Минобороны Псковский учитель Илья Казанцев пока не отправляется на службу и возвращается к работе Мобилизованного с тяжелыми травмами псковича направили на дополнительное медобследование Андрей Клишас: Законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва нет Законно ли вручать повестки в ночное время, рассказали эксперты Россиянка убила малолетнюю дочь, причиной могла стать мобилизация мужа Псковский депутат записался добровольцем на мобилизацию Мобилизованным по ошибке псковичам обещает помочь «Народный фронт» Стало известно, могут ли мобилизовать судимых россиян Ускоренную регистрацию брака провели в Псковской области перед мобилизацией Псковский бизнес-омбудсмен направил губернатору письмо с предложениями для бизнеса во время частичной мобилизации Десять военкоматов пытались поджечь в России после объявления частичной мобилизации В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста Чем находящиеся в запасе военнообязанные отличаются от резервистов, объяснили россиянам В псковской школе мобилизовали единственного учителя физкультуры Сайт псковского губернатора наполнился жалобами на частичную мобилизацию Вход в военкомат подожгли в Волгоградской области Иркутский военком попал в реанимацию после стрельбы 70% жителей СЗФО находятся в поисках работы на фоне мобилизации Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО Псковичам напомнили о горячей линии по вопросам частичной мобилизации Мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть кнопочный телефон Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан Телепередача с псковским учителем Ильей Казанцевым выйдет в эфир 25 сентября Володин о частичной мобилизации: Если допущена ошибка - необходимо её исправить Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок Мобилизованных мужчин в Дедовичском районе отправили на службу Путин запретил мобилизовывать студентов очно-заочных и вечерних отделений Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации Интерактив: Частичная мобилизация в Пскове В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных Псковского учителя Илью Казанцева обязали явиться в военкомат 26 сентября Маргарита Симоньян вступилась за псковского учителя, которого могут мобилизовать В Пскове оцепили территорию у Дома офицеров. ВИДЕО Более 150 мобилизованных великолучан отправились к месту службы Мобилизованных мужчин в Новосокольниках отправили на службу Псковский губернатор объяснил, какими способами вручается повестка мобилизованным Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации Мобилизуемые сразу же не попадут в зону спецоперации - Михаил Ведерников Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка С предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников - Михаил Ведерников Истерическую реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в день объявления - Песков Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию Первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации Сколько будут получать мобилизованные В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных Банки заявили о готовности пойти навстречу мобилизованным заемщикам Ростуризм раскрыл порядок выезда из России в период частичной мобилизации Мошенники стали рассылать СМС c предложением решить вопрос с армией В России начала работу горячая линия по вопросам мобилизации Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан Сбербанк работает над вариантами решения вопроса с ипотекой мобилизованных граждан Минобороны ответило на главные вопросы о частичной мобилизации В Совете федерации предложили сократить перечень болезней для отсрочки СПЧ готовит предложения по привлечению новых граждан РФ на воинскую службу «Аэрофлот» намерен вернуть мобилизованным средства за билеты, приобретенные до 21 сентября Банк России разъяснил порядок отсрочки по кредитам для мобилизованных Андрей Турчак: В ближайшее время сообщу имена всех коллег, кто мобилизуется Назван алгоритм действий при получении повестки из военкомата Мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей ежемесячно Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах для мобилизованных Псковский губернатор провёл заседание областной комиссии по мобилизации Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным Что делать работодателю при мобилизации сотрудника, рассказали эксперты Александр Котов не исключил введение мобилизационной экономики в России Александр Котов рассказал, коснется ли частичная мобилизация депутатов Губернатор взял на личный контроль организацию частичной мобилизации в Псковской области Мобилизованных без опыта не будут задействовать в боевых действиях — Александр Котов Александр Котов о частичной мобилизации: Значит, есть такая необходимость Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации Вице-спикер Госдумы Толстой: Депутаты готовы «встать в строй», если потребуется Опубликовано обращение Владимира Путина от 21 сентября. ВИДЕО Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации Стало известно, кого коснётся мобилизация в России Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации Частичную мобилизацию объявили в России
07.10.2022, 13:540 «Псковэнергосбыт»: первыми счета за электроэнергию получили обладатели личных кабинетов физлиц 07.10.2022, 13:520 Сотрудников «Псковских тепловых сетей» призвали в рамках частичной мобилизации 07.10.2022, 13:470 Налог на отдых 07.10.2022, 13:371 Фотофакт: «Народные тропы» запретили на улице Инженерной в Пскове
07.10.2022, 13:350 О ярком детстве, отношении к Marvel и советскому кино рассказал Игорь Сопов 07.10.2022, 13:290 За сутки от COVID-19 избавились 150 пациентов в Псковской области 07.10.2022, 13:200 Игорь Сопов признался в любви к кошкам 07.10.2022, 13:160 «Хайпожоры»: Вопросов больше, чем ответов. ВИДЕО
07.10.2022, 13:070 На изготовление проекта асфальтированной дороги между Гдовом и Чернево отвели 20 месяцев 07.10.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Игорем Соповым 07.10.2022, 12:570 58 переболевших коронавирусом медиков отдохнули в псковских санаториях 07.10.2022, 12:450 В России решили визуально разделить платную и бесплатную парковки
07.10.2022, 12:440 В рубель: Паникеры на рынке, криптофобы в Госдуме и вклады для бедных 07.10.2022, 12:350 Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками 07.10.2022, 12:310 Псковичи присоединились к всероссийской тренировке школьников по самбо 07.10.2022, 12:280 37 несчастных случаев расследовали в Псковской области с участием профсоюзов
07.10.2022, 12:262 Первый техно-индустриальный арт-объект появился в Пскове. ФОТО 07.10.2022, 12:240 День избирательных комиссий отметили в Псковской области 07.10.2022, 12:180 Два новых дорожных знака появится в России 07.10.2022, 12:130 Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих
07.10.2022, 12:120 Армен Мнацаканян: Проблем во взаимодействии с профсоюзами никогда не возникает 07.10.2022, 12:100 Пациента в Великих Луках эвакуировали с помощью санавиации 07.10.2022, 12:030 Массовые мероприятия и новогодние корпоративы отменили в Ленобласти 07.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 октября
07.10.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 07.10.2022, 11:570 Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации 07.10.2022, 11:541 Вера Емельянова: Профсоюзы выдержали испытание временем и остались такими же нужными 07.10.2022, 11:500 В России установили максимально разрешённую скорость для электросамокатов
07.10.2022, 11:460 «Чай втроем»: Игорь Сопов о петербургском стиле, котиках и надоях мурманских коров 07.10.2022, 11:320 Итоги работы областного совета профсоюзов подведут на конференции в Пскове 07.10.2022, 11:260 Избраны заместители главы Великих Лук 07.10.2022, 11:220 Турнир по волейболу «День учителя» пройдет в Пскове
07.10.2022, 11:170 О главном энергоресурсе рассказали на заводе «Титан-Полимер» 07.10.2022, 11:150 «Хайпожоры»: Вопросов больше, чем ответов 07.10.2022, 11:111 Главой Великих Лук избран Николай Козловский 07.10.2022, 11:041 Псковский суд оштрафовал Дениса Камалягина* за дискредитацию ВС РФ
07.10.2022, 11:020 Островские росгвардейцы задержали пьяного угонщика ВАЗа 07.10.2022, 11:000 День вежливых людей отмечают 7 октября 07.10.2022, 10:571 В «Империале» весь октябрь действуют скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» 07.10.2022, 10:550 Движение автомобилей затруднено на Кузнецкой в Пскове из-за ДТП
07.10.2022, 10:510 «Экопром» ликвидировал свалки в Печорах 07.10.2022, 10:420 Москвича отправили в колонию строгого режима за избиение псковских полицейских 07.10.2022, 10:380 Кормить обедами на работе стали чаще – эксперты 07.10.2022, 10:340 Три человека пострадали в результате ДТП в Пскове
07.10.2022, 10:300 Всемирный день улыбки отмечают 7 октября 07.10.2022, 10:240 7 из 10 псковичей считают, что их вовлеченность в работу максимально высока 07.10.2022, 10:211 Появились фотографии с места серьёзного ДТП в Пскове 07.10.2022, 10:160 На пост главы Великих Лук выдвинули одну кандидатуру
07.10.2022, 10:120 Стало известно, когда мобилизуемые в Псковской области получат первые зарплаты 07.10.2022, 10:100 Главу города изберут в Великих Луках 7 октября 07.10.2022, 09:560 Серьёзное ДТП произошло на пересечении Максима Горького и Малясова в Пскове 07.10.2022, 09:490 Эксперты рассказали, как можно передавать посылки мобилизованным
07.10.2022, 09:400 Два жилых дома сгорели в Псковской области 07.10.2022, 09:280 Про обеспечение мобилизованных и военнослужащих псковичей рассказал Михаил Ведерников 07.10.2022, 09:200 Потерявшийся пскович вышел из леса самостоятельно 07.10.2022, 09:160 Дату строительства колодца в Снетогорском монастыре уточнили специалисты
07.10.2022, 09:150 В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных 07.10.2022, 09:000 Суды признали банкротами более 194 тысяч россиян 07.10.2022, 08:500 Более 300 раз пожаловались псковичи на ошибки при частичной мобилизации губернатору 07.10.2022, 08:350 Расценки российских нотариусов предложили снизить
07.10.2022, 08:230 Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области 07.10.2022, 08:150 Суд вынес приговор совладельцу сгоревшего в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» 07.10.2022, 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 07.10.2022, 07:545 Патриарх Кирилл призвал два дня молиться о здравии российского президента
07.10.2022, 07:390 Денежные выплаты получают жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе 07.10.2022, 07:220 В Печорах монастырские белки приспосабливаются к меняющимся условиям 07.10.2022, 07:010 Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 70 лет 06.10.2022, 22:050 Псковичка обратилась к депутату по вопросу получения льготного лекарства
06.10.2022, 22:020 Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне 06.10.2022, 22:000 Выставка картин с псковскими пейзажами открылась в Санкт-Петербурге 06.10.2022, 21:500 Производство продукции в исправительных учреждениях обсудили представители региональной власти и УФСИН 06.10.2022, 21:400 Мужчина пропал в деревне Церковище Усвятского района
06.10.2022, 21:300 Псковские депутаты поздравили ветеранов с юбилеем 06.10.2022, 21:200 Историко-краеведческая олимпиада школьников стартовала в Пскове 06.10.2022, 21:100 Заседание антинаркотической комиссии прошло в Островском районе 06.10.2022, 21:030 Псковское «Яблоко» собрало 1,4 млн рублей пожертвований для украинских беженцев
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru