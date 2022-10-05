Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками

С тех пор, как в России объявили частичную мобилизацию, прошло больше двух недель. За это время в российских регионах призвали тысячи граждан, но одновременно с этим в Сети появилось множество сообщений о случаях, когда забирают даже непригодных к службе людей. В Псковской области на официальном сайте губернатора размещены десятки жалоб на работу военных комиссариатов. Мол, гребут всех подряд – с тяжелыми травмами, не служивших в армии, без боевого опыта, хотя президент четко определил критерии мобилизации.
Соблюдают ли очередность призыва на местах или гонятся только за выполнением установленного для района плана? В ситуации разбирался «МК в Пскове».