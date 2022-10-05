Общество

Мобилизованных великолучан в учебной части навестили общественники и представители власти

Представители общественных организаций, администрации города навестили великолучан, призванных в рамках частичной мобилизации, в учебной части в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Великолучанам отвезли спальники продукты и прочие необходимые вещи, также общественники и представители администрации узнали о бытовых условиях.

«У парней все отлично. Передают привет родным, близким!», - рассказали активисты.

Участие в сборе принимали общественные организации, предприниматели, крупные промышленные производства, депутаты, волонтеры центра добровольчества, студенческое сообщество, члены партии «Единая Россия» и просто горожане.

Сбор гуманитарного груза для военных и мирных жителей освобождённых территорий продолжается, уточнили в администрации города.