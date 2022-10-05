Общество

Повлияет ли частичная мобилизация на оказание медпомощи, объяснил министр здравоохранения

В рамках оказания плановой и экстренной медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы в рамках оказания плановой и экстренной помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи»,- цитирует министра здравоохранения РИА Новости.

Вся медицинская помощь гражданам будет оказана несмотря на частичную мобилизацию и медиков, подчеркнул он.

«Вся помощь будет сохранена в полном объеме», - сказал Михаил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.