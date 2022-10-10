Общество

Идею мобилизовать силовиков в первую очередь поддержали большинство респондентов ПЛН

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (76,61%) поддерживают федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь. Свое мнение они аргументируют тем, что силовики имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием. Это следует из опроса, в котором приняли участие 620 человек.

Еще 13,39% голосующих отметили, что те, кто посвятил свою жизнь защите безопасности граждан, должны отправиться на фронт в первую очередь.

Против данной инициативы выступили 5,97% опрошенных. Они заметили, что силовики должны поддерживать правопорядок внутри страны. 3,87% респондентов считают, что необходимо в равной степени мобилизовать представителей разных сфер, чтобы избежать образования дефицита в одной из них.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли инициативу ввести "военный налог" - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?»