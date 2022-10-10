Общество

Более 250 тысяч рублей собрали в Дновском районе за два дня на покупку вещей военным

Более 250 тысяч рублей собрали в Дновском районе за два дня на приобретение вещей военнослужащим. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин

«Сегодня хочу высказать слова благодарности всем, кто откликнулся и принял участие в сборе финансовых средств для приобретения вещей, не входящих в состав армейского комплекта экипировки Вооруженных сил Российской Федерации, которые уже приобретены и переданы дновским ребятам. Всего за два дня жителями района было собрано 253 698 рублей. Передо мной стояла задача приобрести вещи действительно необходимые, качественные и практичные, в первую очередь – в соответствии с пожеланиями мобилизованных», - рассказал Михаил Шауркин.

По его словам, в перечень приобретенных вещей вошли: термобельё (костюм), тактические перчатки, термоноски, туристическая сидушка, свитера, рюкзаки (80 л), спальники, туристические коврики, балаклавы с очками, кевларовые шнурки для обуви, шапки-подшлемники, складные ножи, мультитулы, бинокли, портативные аккумуляторы (powerbank), зарядные устройства для телефонов, кабели зарядки, фасовочные пакеты, ручные и налобные фонари, батарейки, липкие ленты, холодную сварку Poxipol.

«К сожалению, не нашел в продаже качественных разгрузок. Поэтому из указанной выше суммы израсходовано только 102 000 рублей. Остаток финансовых средств составил 151 698 рублей», - отчитался глава района.

Михаил Шауркин отметил, что на минувших выходных он посетил дновцев, находящихся на различных мобилизационных пунктах Твери и передал им все приобретенные вещи. «Они подтвердили их необходимость и благодарили всех за участие», - продолжил глава района.

«Хочу отметить, что настроение у дновских ребят боевое! В настоящее время они обеспечены всем необходимым имуществом. Для них организовано хорошее полноценное питание, о чем они сами рассказали. В ходе нашего совместного разговора ребята высказали пожелание на данный момент дополнительно для них ничего не приобретать. О новых потребностях они сообщат после того, как прибудут к новому месту несения службы, и поймут, какие перед ними стоят новые задачи. Будем оперативно реагировать на новую информацию», - добавил Михаил Шауркин.