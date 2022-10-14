Общество

Не служил – плати налог?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения ввести «военный налог» для тех, кто не подпадает под частичную мобилизацию. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России «военный налог» для тех, кто не подпадает под частичную мобилизацию.

По его словам, новый налог нужен для того, чтобы компенсировать затраты на кредитную амнистию мобилизованным. То есть фактически переложить долги участвующих в спецоперации мужчин на остальных граждан.

Однако, по словам инициатора, такой налог коснётся не всех. Малообеспеченные граждане, инвалиды и многодетные семьи будут от него освобождены. Также от уплаты налогов можно будет письменно отказаться. Но депутат сразу предупредил, что потом из-за этого могут возникнуть проблемы с устройством на государственную службу. Логика такая: если мужчина не служил, а значит точно не попал под мобилизацию, но имеет высокий уровень доходов - пусть помогает армии материально. И тогда справедливость восторжествует.

На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: «Поддерживаете ли вы инициативу ввести военный налог?». Больше 80% проголосовавших категорически против предложения депутата.

По мнению первого секретаря обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко, в военном налоге нет нужды, мобилизованным и так оказывается помощь. Однако коммунисты уже давно озвучивают идею введения налога на сверхдоходы граждан. Такая инициатива была бы намного полезнее.

«В таком налоге нет необходимости, мы и так помогаем тем гражданам, которые попали под мобилизацию. КПРФ недавно уже 102 конвой отправила, каждый оказывает помощь детям призванных. Наше предложение – ввести налог на сверхдоходы тех же олигархов, чтобы они не яхты покупали себе и самолеты, а помогали нашему государству, обществу».

Согласен с мнением Петра Алексеенко координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Если и вводить дополнительные налоги для поддержки военнослужащих, то только на высокий уровень доходов.

«Не знаю, кому принадлежит данная инициатива, поскольку в повестке Государственной Думы никаких подобных проектов на данный момент не стоит. Я могу лишь предположить, что с данной инициативой вышел кто-то из так называемых "диванных политиков", "политических экспертов" в Telegram-каналах. Я считаю, что этот вопрос не достоин никакого рассмотрения. А если уж, не дай Бог, дойдет до того, чтобы вводить дополнительные налоги, чтобы поддерживать наши Вооруженные силы, то я буду выступать за то, чтобы в первую очередь были увеличены налоги на богатство. У нас в стране полно олигархов с многомиллиардными состояниями. Давайте будем повышать налоги им. В конце концов, состояние, которое они имеют, они зарабатывают на нашей с вами земле и на наших с вами ресурсах».

У государства есть другие варианты мер поддержки мобилизованных, введение налога приведет к явному разделению общества, считает генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», депутат Великолукской городской Думы, заместитель главы города Великие Луки Денис Мунштуков. На его взгляд, те, кто не служил в армии, тоже приносят пользу на своем месте. Например, предприниматели платят налоги.

«У государства есть другие возможности поддерживать мобилизованных, это необязательно должно выражаться в таком налоге. Он несет в общество деление на тех, кто служил и нет, разобщенность. Те, кто даже не служили, могут нести намного больше пользы своими действиями и поступками. Многие предприниматели также платят свой налог. Это мое личное мнение, нужно двигаться в этом направлении».

Возможно, инициатива имеет смысл, предполагает директор фирмы «Охотник», экс-депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов. Тем более если распространяться налог будет на тех, кто имеет возможность его заплатить.

«Может быть и имеет смысл, потому что если кто-то имеет возможность, скажем так, проплатить свое участие или вместо себя кого-то отправить служить, это вполне возможно. Там разберутся, решат, как правильно поступить. Цена должна быть одна для всех, только значительная. Допустим, в магазине продается стул или хлеб, у них же одинаковая цена для всех».

Налоги, которые граждане уже платят, идут в том числе на содержание Вооруженных сил, рассуждает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. По его мнению, инициатива Нилова - очередной популизм, и такой налог вряд ли когда-либо введут.

«Мне абсолютно не понятно, где те налоги, что население платило все эти 30 лет, которые должны были идти на содержание Вооруженных сил. Теперь нужно дополнительно добирать у людей, давать дополнительную налоговую нагрузку на людей? Конечно, наше государство может ввести такой налог, и его никто не остановит. Я считаю, что мы и так платим достаточно налогов. Насколько мне известно, это инициатива одного-двух депутатов. Мне кажется, что Госдума на это не пойдет, как и исполнительная власть в лице правительства. Население у нас и так не очень материально обеспечено, а если еще дополнительную нагрузку взвалить на их плечи, то социальная напряженность только повысится. Это называется популизмом, кто-то из депутатов захотел попиариться на этой теме».

В России налоги выше, чем в Европе, от увеличения налоговой нагрузки могут быть негативные последствия, утверждает псковский бизнесмен, глава холдинга NPN Игорь Савицкий.

«С моей точки зрения, инициатива совершенно неоправданная. Она ничего нашему государству не даст. Можно сделать, но никаких проблем ни с призывом, ни с обеспечением нашей армии деньгами это не решит. Это очень большое налоговое бремя. Налоги в России не низкие и на заработную плату, и на бизнес. Налоги в России достаточно высокие, по крайней мере, выше, чем в Европе. Российский бизнес попал в очень плохую ситуацию в связи с этими санкциями. Мы не можем купить ни запасные части, ни станки, многие материалы для производства. Многие проблемы не решены, бизнес находится в очень незавидной ситуации. Как бы он у нас вообще не рухнул под гнетом новых налоговых санкций. В России для решения финансовых проблем есть один хороший источник - нефть, газ, полиметаллы, металлы, лес, алмазы. Все деньги от продажи этих ресурсов пока имеют частные лица. Мы имеем только налоговые и таможенные сборы, операционные деньги, которые поступают в бюджет РФ в виде налогов с оборота и добычи. Это сотни миллиардов долларов. Я думаю, что 200-300 миллиардов долларов в год уходит из России. Госдума должна заняться этой проблемой. Эти деньги должны поступать в бюджет страны и решать все финансовые проблемы».

Сегодняшние комментаторы в большинстве своем не поддерживают инициативу введения «военного налога». Некоторые предлагают альтернативу в виде налогов на сверхдоходы или на добычу полезных ископаемых. А налоги, которые уже платят россияне, и так немаленькие.

Идея «военного налога» вызвала ожидаемый негатив практически во всем обществе, но государство все же обнаружило выход из ситуации. Причем и налог вводить не пришлось, и бюджет затрагивать тоже. Во многих банках займы дорожают на фоне принятия законов о кредитных каникулах и списании долгов погибших мобилизованных граждан. По сути проблему переложили на банки и заемщиков.

Анастасия Сливинская