Общество

Клишас заявил о незаконности полицейских «облав» на призывников

Осуществление сотрудниками полиции повальных «облав» на призывников незаконно. Об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

«Сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата. Эта процедура предусмотрена статьей 31 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"», - отметил сенатор.

Он также добавил, что вся работа с гражданами, предусмотренная федеральным законом, является адресной. По словам Андрея Клишаса, у военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц.

«Органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица, либо при розыске уклонистов», - прокомментировал сенатор.

Андрей Клишас также напомнил, что повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина. «Именно работниками военного комиссариата, не полицией и не ГИБДД при проверке документов», - отметил он.