Общество

Пыталовский завод изготовил 1500 банок тушёнки для мобилизованных

Коллектив Пыталовского мясоперерабатывающего комбината оказал гуманитарную помощь мобилизованным, изготовив 1500 банок тушёнки. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой

«Мы подумали, чем можем помочь нашим бойцам? Колбаса у нас скоропортящийся продукт, поэтому было принято решение сделать для них специальный заказ - тушёнку за свой счёт, своими силами. Получилось у нас 100 коробок свиной тушёнки по 15 банок в каждой. 1500 банок уйдёт нашим солдатам в помощь и поддержку, чтобы они знали, что мы помним о них, любим и ждём», - прокомментировала главный бухгалтер предприятия Светлана Ракитова.

Груз доставили в Центр добровольчества, который является пунктом сбора. Разгрузить его помогли волонтёры, поисковики и ученики Пыталовской средней школы. В ближайшее время помощь отправится в Ресурсный центр Пскова и далее по назначению, уточнила Вера Кондратьева.

«Отмечу, что это не первая помощь предприятия. Ранее они передавали тонну муки для жителей Донецка и Луганска», - добавила глава Пыталовского района.