Общество

Волонтёров-психологов для оказания помощи семьям мобилизованных ищут в России

Набор волонтёров-психологов для оказания психосоциальной поддержки семьям мобилизованных и всем, кто испытывает тревогу из-за потенциальной мобилизации, открыли в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российского Красного Креста.

Волонтёры будут оказывать психологическую помощь на горячей линии и в чат-боте, а также проводить индивидуальные и групповые сеансы по психосоциальной поддержке. Подать заявку можно на сайте добро.ru.

Круглосуточная горячая линия «Мы вместе» по поддержке мобилизованных доступна по телефону: 8 800 200 34 11. Звонки, поступающие на неё, перенаправляются, в том числе и на горячую линию психологической помощи Российского Красного Креста. Она работает по телефону: 8 800 250 18 59.

«В последние месяцы количество людей, которые испытывают тревогу и нуждаются в профессиональной психологической поддержке, значительно возросло. В первую очередь на горячей линии РКК оказывается помощь семьям мобилизованных и всем, кто сейчас испытывает тревогу из-за потенциальной мобилизации», – отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. – Российский Красный Крест открыл набор волонтёров-психологов, которые хотят присоединиться к оказанию психологической помощи и психосоциальной поддержки. Все граждане старше 18 лет, желающие помочь и имеющие профильное образование, могут подать заявку на сайте добро.ru. Наши координаторы свяжутся с кандидатами в кратчайшие сроки».

Он также добавил, что для всех волонтеров-психологов будет организовано обучение от специалистов Российского Красного Креста.

Волонтёры-психологи будут оказывать помощь по 5 основным направлениям:

Проведение текстового консультирования в рамках работы чат-бота психологической поддержки; Оказание психологической помощи на горячей линии психологической помощи; Индивидуальное психосоциальное сопровождение; Проведение групп поддержки на базе штабов «Мы вместе»; Обучение навыкам оказания первой психологической помощи.

Условия работы будут оговариваться с каждым волонтёром индивидуально. Так, работа в чат-боте и на горячей линии будет организована удаленно, а индивидуальные консультации будут проводиться очно.