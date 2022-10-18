Общество

В бой идут чиновники и депутаты?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему снятия «брони» от мобилизации с депутатов и сенаторов. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Очередные поправки в закон о мобилизации в РФ разработали депутаты Госдумы. Инициативная группа предложила снять «бронь» от призыва с депутатов и сенаторов. Кроме того, вновь зашла речь о первоочередных повестках для представителей силовых структур. Последняя идея уже не первый день витает в воздухе, вызывая противоречивую реакцию в обществе.

Так в опросе на сайте Псковской Ленты Новостей почти 80% проголосовавших поддерживают предложение мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых структур. Однако как показали выпуски наших программ, представители этих ведомств неоднозначно относятся к данной идее. Глас народа о том, что негоже депутатам отсиживаться на своих местах, пока простые люди попадают под частичную мобилизацию, воплотился в новую законодательную инициативу. С одной стороны, народные избранники такие же граждане РФ, как и остальные, на них распространяется действующее законодательство. С другой, кто будет реализовывать законодательную власть на местах, если депутаты пойдут защищать новые рубежи России?

Одним из авторов поправок в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» стал глава фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»» в Государственной Думе Сергей Миронов. Он подчеркивает, что принятие поправок «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Лидер регионального отделения партии Олег Брячак полностью разделяет взгляды федеральных коллег. Он убежден, что люди на выборных должностях должны подавать пример населению. Причем не только словом, но и делом. Если в зону спецоперации отправляются рядовые граждане, то туда могут отправиться и депутаты, считает справедливорос.

«Все депутаты, сенаторы и люди на прочих выборных должностях должны подавать пример не только в поведенческом плане – какие-то добрые дела делать, рассказывать об этом, – но и совершать действия. На мой взгляд, если обычные граждане отправляются на передовую в зону спецоперации, то почему туда не должны отправляться депутаты? Опять же на своем примере это необходимо показывать, об этом снимать ролики и говорить. Считаю это здравой инициативой».

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова также выступает за единые подходы ко всем гражданам Российской Федерации. Сенатор подчеркнула, что некоторые ее коллеги уже самостоятельно изъявили желание принять участие в СВО. На этом фоне вполне закономерно рассмотреть вопрос о возможном снятии «брони» от мобилизации для депутатов и сенаторов, заключила собеседница.

«Я считаю, что подходы ко всем гражданам РФ должны быть едиными. Знаю, что некоторые коллеги уже сами написали обращения в военкомат, некоторые уже ушли в зону спецоперации. Мне кажется, что было бы правильным рассмотреть снятие брони».

Все должны защищать Родину, уверен депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев. Народные избранники не исключение. Однако их участие в специальной военной операции нужно организовать в разумных пределах, отметил депутат. По его словам, следует определить процент призывающихся чиновников по аналогии с тем, как вычисляется число мобилизуемых на предприятиях.

«Все должны Родину защищать. А что, есть привилегированные люди? С ума тоже сходить не надо. Также нужно действовать в разумных пределах, потому что всех забрать нельзя, может остановиться работа предприятий. Нужно выбрать разумный процент».

Неоднозначно к идее снятия «брони» от мобилизации с депутатов и сенаторов относится экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Он уверен, что действовать следует по обстановке, не стоит спешить с принятием поправок в закон. Сейчас не настолько критичная ситуация при проведении СВО, чтобы массово призывать всех, заметил собеседник. Но если кто-то из государственных мужей готов сам с себя снять бронь, то он должен иметь возможность это сделать, подчеркнул Евгений Михайлов.

«Если депутаты ничего не делают на своем рабочем месте, то почему бы их и не мобилизовать? Если они заняты важными государственным делами, то вопрос неоднозначный. Если есть желающие служить, пусть идут, если нет – пусть сидят. Сейчас не настолько все плохо, чтобы устраивать призыв в Госдуме. Призывной молодежи там особой и нет, есть несколько бывших офицеров, генералов. С ними можно конкретно решить этот вопрос: предложить должность, они без всякой брони пойдут. Госдума, по идее, должна постоянно принимать важные решения, что сейчас происходит не очень быстро. Там есть люди, которые понимают в военном деле, но их почему-то не особенно слушают. В других органах власти можно теоретически снять бронь, если есть потребность».

Ветеран Вооруженных сил РФ, экс-чиновник, ныне заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник уверен, что мужчин из числа слуг народа нужно мобилизовать в первую очередь. Собеседник считает, что «работа на земле» для депутатов поможет им понять нужды населения. Это, в свою очередь, будет способствовать более взвешенному принятию законодательных решений, отметил Александр Сотник.

«Народных избранников надо забрать в первую очередь, чтобы они почувствовали, как люди по земле ходят – солдаты, прапорщики, сержанты, офицеры. Чтобы они поняли, нужно ли такие законы принимать: уменьшать пенсии у бывших военнослужащих. У ветеранов боевых действий не изучают жилищные условия, как же они, бедолаги, живут. Принимают всякие законы оторвано от жизни. Пусть походят, посмотрят, а потом будут более взвешенно принимать решения».

За призыв депутатов и сенаторов и дифференцированный подход к повесткам для представителей силовых ведомств выступает руководитель Псковского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Структуры, которые непосредственно заняты борьбой с криминалом, «обнажать» нельзя, уверен депутат, а вот те службы, где сотрудники никогда не видели преступников, следует отправить защищать Отечество.

«Я считаю, если это избранники народа, они должны как и народ подлежать призыву. Я сам бы пошел, но меня не пустят по возрасту. По поводу силовиков: если эти люди уже в запасе находятся – это отдельная тема, если обнажать силовые органы – этим моментально воспользуются определенные деструктивные элементы, имею ввиду преступников. Подготовить хорошего сотрудника – дорогого стоит. Некоторые сотрудники сами постоянно ходят как по бритве, их жизнь бывает в опасности. А из тех служб, что преступников в глаза не видели, – можно с удовольствием отправить защищать Отечество. Я дифференцирую мобилизацию силовиков, а депутатов – можно сплошняком».

Большинство сегодняшних комментаторов поддерживают инициативу по снятию «брони» от мобилизации для депутатов и сенаторов. Они подчеркивают, что народные избранники такие же граждане страны, как и все остальные, в связи с чем на них распространяется действие законов РФ. Однако вручать повестки из военкомата следует разумно, чтобы не допустить дефицита специалистов. На данном этапе проведения СВО нет необходимости в массовом призыве, забирать на службу народных избранников нет острой необходимости. Судя по заявлениям руководителей субъектов РФ о том, что планы по частичной мобилизации выполнены, в ближайшее время мы не увидим новостей из зоны проведения СВО от государственных мужей.

Дина Дабришюте