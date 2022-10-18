Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Топ клиник Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
новогодние корпоративы
Первые счета за электроэнергию
штраф за обман энергетиков
Господин Рейтингомер
Планы псковских либерал-демократов
Защита от мошенников
Электронная транспортная накладная
бонусы для членов профсоюза
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 18.10.2022 15:480 Завершается капремонт гимназии в великолукском Переслегино 18.10.2022 15:380 В бой идут чиновники и депутаты? 18.10.2022 15:120 Фигуры для выполнения трюков устанавливают в скейт-парке на улице Поземского в Пскове 18.10.2022 15:090 Законопроект об освобождении мобилизованных граждан от транспортного налога поступил в Собрание 18.10.2022 15:030 О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра в Пскове рассказала директор
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В бой идут чиновники и депутаты?

18.10.2022 15:38|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему снятия «брони» от мобилизации с депутатов и сенаторов. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Очередные поправки в закон о мобилизации в РФ разработали депутаты Госдумы. Инициативная группа предложила снять «бронь» от призыва с депутатов и сенаторов. Кроме того, вновь зашла речь о первоочередных повестках для представителей силовых структур. Последняя идея уже не первый день витает в воздухе, вызывая противоречивую реакцию в обществе.

Так в опросе на сайте Псковской Ленты Новостей почти 80% проголосовавших поддерживают предложение мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых структур. Однако как показали выпуски наших программ, представители этих ведомств неоднозначно относятся к данной идее. Глас народа о том, что негоже депутатам отсиживаться на своих местах, пока простые люди попадают под частичную мобилизацию, воплотился в новую законодательную инициативу. С одной стороны, народные избранники такие же граждане РФ, как и остальные, на них распространяется действующее законодательство. С другой, кто будет реализовывать законодательную власть на местах, если депутаты пойдут защищать новые рубежи России?

Одним из авторов поправок в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» стал глава фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»» в Государственной Думе Сергей Миронов. Он подчеркивает, что принятие поправок «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Лидер регионального отделения партии Олег Брячак полностью разделяет взгляды федеральных коллег. Он убежден, что люди на выборных должностях должны подавать пример населению. Причем не только словом, но и делом. Если в зону спецоперации отправляются рядовые граждане, то туда могут отправиться и депутаты, считает справедливорос.

«Все депутаты, сенаторы и люди на прочих выборных должностях должны подавать пример не только в поведенческом плане – какие-то добрые дела делать, рассказывать об этом, – но и совершать действия. На мой взгляд, если обычные граждане отправляются на передовую в зону спецоперации, то почему туда не должны отправляться депутаты? Опять же на своем примере это необходимо показывать, об этом снимать ролики и говорить. Считаю это здравой инициативой».

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова также выступает за единые подходы ко всем гражданам Российской Федерации. Сенатор подчеркнула, что некоторые ее коллеги уже самостоятельно изъявили желание принять участие в СВО. На этом фоне вполне закономерно рассмотреть вопрос о возможном снятии «брони» от мобилизации для депутатов и сенаторов, заключила собеседница.

«Я считаю, что подходы ко всем гражданам РФ должны быть едиными. Знаю, что некоторые коллеги уже сами написали обращения в военкомат, некоторые уже ушли в зону спецоперации. Мне кажется, что было бы правильным рассмотреть снятие брони».

Все должны защищать Родину, уверен депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев. Народные избранники не исключение. Однако их участие в специальной военной операции нужно организовать в разумных пределах, отметил депутат. По его словам, следует определить процент призывающихся чиновников по аналогии с тем, как вычисляется число мобилизуемых на предприятиях.

«Все должны Родину защищать. А что, есть привилегированные люди? С ума тоже сходить не надо. Также нужно действовать в разумных пределах, потому что всех забрать нельзя, может остановиться работа предприятий. Нужно выбрать разумный процент».

Неоднозначно к идее снятия «брони» от мобилизации с депутатов и сенаторов относится экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Он уверен, что действовать следует по обстановке, не стоит спешить с принятием поправок в закон. Сейчас не настолько критичная ситуация при проведении СВО, чтобы массово призывать всех, заметил собеседник. Но если кто-то из государственных мужей готов сам с себя снять бронь, то он должен иметь возможность это сделать, подчеркнул Евгений Михайлов.

«Если депутаты ничего не делают на своем рабочем месте, то почему бы их и не мобилизовать? Если они заняты важными государственным делами, то вопрос неоднозначный. Если есть желающие служить, пусть идут, если нет – пусть сидят. Сейчас не настолько все плохо, чтобы устраивать призыв в Госдуме. Призывной молодежи там особой и нет, есть несколько бывших офицеров, генералов. С ними можно конкретно решить этот вопрос: предложить должность, они без всякой брони пойдут. Госдума, по идее, должна постоянно принимать важные решения, что сейчас происходит не очень быстро. Там есть люди, которые понимают в военном деле, но их почему-то не особенно слушают. В других органах власти можно теоретически снять бронь, если есть потребность».

Ветеран Вооруженных сил РФ, экс-чиновник, ныне заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник уверен, что мужчин из числа слуг народа нужно мобилизовать в первую очередь. Собеседник считает, что «работа на земле» для депутатов поможет им понять нужды населения. Это, в свою очередь, будет способствовать более взвешенному принятию законодательных решений, отметил Александр Сотник.

«Народных избранников надо забрать в первую очередь, чтобы они почувствовали, как люди по земле ходят – солдаты, прапорщики, сержанты, офицеры. Чтобы они поняли, нужно ли такие законы принимать: уменьшать пенсии у бывших военнослужащих. У ветеранов боевых действий не изучают жилищные условия, как же они, бедолаги, живут. Принимают всякие законы оторвано от жизни. Пусть походят, посмотрят, а потом будут более взвешенно принимать решения».

За призыв депутатов и сенаторов и дифференцированный подход к повесткам для представителей силовых ведомств выступает руководитель Псковского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. Структуры, которые непосредственно заняты борьбой с криминалом, «обнажать» нельзя, уверен депутат, а вот те службы, где сотрудники никогда не видели преступников, следует отправить защищать Отечество.

«Я считаю, если это избранники народа, они должны как и народ подлежать призыву. Я сам бы пошел, но меня не пустят по возрасту. По поводу силовиков: если эти люди уже в запасе находятся – это отдельная тема, если обнажать силовые органы – этим моментально воспользуются определенные деструктивные элементы, имею ввиду преступников. Подготовить хорошего сотрудника – дорогого стоит. Некоторые сотрудники сами постоянно ходят как по бритве, их жизнь бывает в опасности. А из тех служб, что преступников в глаза не видели, – можно с удовольствием отправить защищать Отечество. Я дифференцирую мобилизацию силовиков, а депутатов – можно сплошняком».

Большинство сегодняшних комментаторов поддерживают инициативу по снятию «брони» от мобилизации для депутатов и сенаторов. Они подчеркивают, что народные избранники такие же граждане страны, как и все остальные, в связи с чем на них распространяется действие законов РФ. Однако вручать повестки из военкомата следует разумно, чтобы не допустить дефицита специалистов. На данном этапе проведения СВО нет необходимости в массовом призыве, забирать на службу народных избранников нет острой необходимости. Судя по заявлениям руководителей субъектов РФ о том, что планы по частичной мобилизации выполнены, в ближайшее время мы не увидим новостей из зоны проведения СВО от государственных мужей.

Дина Дабришюте

Теги: #депутаты #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 90 человек
Сюжет: Частичная мобилизация в России - 2022 Более 300 сельхозтоваропроизводителей мобилизовали в Псковской области Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет, заявили в Кремле В бой идут чиновники и депутаты? Волонтёров-психологов для оказания помощи семьям мобилизованных ищут в России Мобилизованные начали массово жаловаться в аптеки на качество купленных жгутов Врач перечислил необходимые для мобилизованных медикаменты В Москве завершилась частичная мобилизация С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации Восьмерых сотрудников «Псковавтодора» мобилизовали Росгвардия усилила охрану военкоматов Пыталовский завод изготовил 1500 банок тушёнки для мобилизованных Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения СВО Первые выплаты в 50 тысяч рублей псковские мобилизованные получат 15 октября Среди мобилизованных нашлись двое, которые распространяли неправду - псковский губернатор «Мы всё сделаем и приедем домой»: мобилизованные продолжают боевую подготовку. ВИДЕО Учителям планируют предоставить отсрочку от частичной мобилизации Частичная мобилизация скоро закончится - Путин Михаил Ведерников поручил призывной комиссии сделать упор на розыск уклонистов Псковский губернатор призывным комиссиям: Не нужно выгребать всех, кто попадется под руку Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области Клишас заявил о незаконности полицейских «облав» на призывников Семьям мобилизованных сотрудников ПТС окажут материальную помощь Не служил – плати налог? Отсрочку от мобилизации предусмотрели для отцов с тремя детьми Псковский губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в период мобилизации Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов Погибли пятеро мобилизованных из российского региона Определён источник финансирования для выплат мобилизованным псковичам Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации Как проходит частичная мобилизация? Детей мобилизованных псковичей зачислят в сады в приоритетном порядке Мобилизованным псковичам выплатят по 50 тысяч рублей Никакой новой волны мобилизации нет - Песков Как частичная мобилизация сказалась на работе ЗЭТО, рассказал Денис Мунтштуков Зампред комитета Госдумы по обороне объяснил, что мобилизация не делится на этапы В Псковской области приостановили более 200 исполнительных производств в отношении военнослужащих Виктор Остренко объяснил разницу в сроках подготовки мобилизованных Работников сельского хозяйства мобилизовывать преждевременно — Виктор Остренко Пскович получил отсрочку из-за призыва его сына в рамках мобилизации Псковичам напомнили о работе благотворительного фонда «Всё для победы» Медкомиссии в военкоматах приведут к дефициту врачей в больницах — Виктор Остренко С начала мобилизации псковичи около 400 раз обратились в Народный фронт «Лига справедливости»: Льготы и гарантии для мобилизованных. ВИДЕО Глава СОЦПРОФа назвал фантастической идею «военного налога» для не попавших под мобилизацию граждан Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур? Более 250 тысяч рублей собрали в Дновском районе за два дня на покупку вещей военным Идею мобилизовать силовиков в первую очередь поддержали большинство респондентов ПЛН Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся в Пскове Акция по сбору макулатуры в поддержку мобилизованных и военнослужащих состоится в Пскове Повлияет ли частичная мобилизация на оказание медпомощи, объяснил министр здравоохранения Мобилизованных великолучан в учебной части навестили общественники и представители власти Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь» Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации Стало известно, когда мобилизуемые в Псковской области получат первые зарплаты Про обеспечение мобилизованных и военнослужащих псковичей рассказал Михаил Ведерников В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО Александр Козловский оценил работу военкоматов в ходе мобилизации Правопорядок или мобилизация: где силовики нужнее? Депутаты готовы войти в состав Вооруженных Сил РФ – Александр Козловский Сбор средств для поддержки семей мобилизованных запустили в России Депутат Госдумы об инициативе мобилизовать силовиков: Они уже находятся там Александр Козловский о частичной мобилизации: У нас есть задача, которую необходимо выполнить ЛДПР предложила давать отсрочку от мобилизации единственным детям одинокого родителя Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку Число попыток незаконно вывезти деньги из России выросло на 90% Военным обязанные Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, ответили эксперты В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации Отсрочку от мобилизации в РФ предусмотрели еще для трех категорий граждан Могут ли разлучить братьев-близнецов при мобилизации, ответили эксперты Опрос ПЛН-ТВ: Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации? Уважительные причины для неявки в военкомат по повестке перечислили россиянам «Война войной», а жильё по расписанию Видеосюжет ПЛН-ТВ об отправке мобилизованных в Пскове посмотрели более 105 тысяч раз Отразилась ли частичная мобилизация на дорожной сфере, оценил Станислав Стармолотов Семерых псковских дорожников призвали в ходе частичной мобилизациии Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации возбудили в России «Гайд-парк»: Олег Грицаев о частичной мобилизации. ВИДЕО Александр Гончаренко: При получении повестки псковские депутаты соберут вещи за 2 часа Кота - в приют, долги - подождут: какие проблемы грозят мобилизованным? Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для аспирантов Стоит ли мобилизованным брать с собой телефон, рассказал псковский ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев о частичной мобилизации Псковский ветеран Вооруженных сил назвал две категории добровольцев при мобилизации Олег Грицаев связал ошибки при мобилизации с недобросовестностью военкомов Олег Грицаев раскритиковал инициативу мобилизовать силовиков Олег Грицаев посоветовал мобилизованным взять с собой горный костюм и квадракоптер Можно ли забрать мужчину в призывной пункт без повестки, ответили эксперты Эксперт назвал причины нарушений в военкоматах в ходе частичной мобилизации План по частичной мобилизации в Псковской области выполнили на 70% Мобилизованные жители Плюссы, Гдова и Струг Красных отправились в Тверь «Наши мужики держатся достойно»: районные власти посетили псковских мобилизованных Эксперты объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию Рабочее совещание по вопросам мобилизации прошло в администрации Псковского района Автомобилизация В Невельском районе полностью выполнили план по частичной мобилизации «Гонки по вертикали»: мобилизация, возвращение публичной политики и «100 самых влиятельных» Мобилизованным напомнили порядок оформления кредитных каникул Ряды Вооружённых Сил РФ пополнили более 200 тысяч мобилизованных Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах Эксперты объяснили отсутствие доступа к списку подлежащих мобилизации Эксперты перечислили льготы, положенные семьям некоторых мобилизованных На портале Госуслуг появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ Как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе, рассказали эксперты Михаил Ведерников расставил акценты в работе областной комиссии по мобилизации Треть респондентов ПЛН столкнулись с нарушениями военкоматов при мобилизации Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан Кредитную амнистию для мобилизованных поддерживают 65% псковичей - опрос Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных в тыловых районах спецоперации Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты Будут ли призывать женщин в рамках частичной мобилизации, рассказал Сергей Шойгу Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва Влияет ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий? Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области В Псковской области мобилизуют почти 2 тысяч жителей Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации 10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области ПЛН-ТВ: Отправка мобилизованных мужчин в Пскове. ВИДЕО Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко Дмитрий Михайлов: Мобилизация может привести к обрушению экономики Виктор Остренко назвал три самых популярных вопроса псковичей о мобилизации Дмитрий Шахов поделился опытом работы с мобилизованными в Тверскую область псковичами Эксперты рассказали, как мобилизованные будут выплачивать алименты Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты Военкоматы признают ошибки – Вячеслав Володин Мобилизованным разрешают забирать форму после военной службы домой Каждой компании предложили выделить долю на бронь от мобилизации Как оплачивать услуги ЖКХ мобилизованному, объяснили эксперты Псковичам рассказали, куда приходит денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО Мобилизованные смогут продолжить вакцинацию от COVID-19 на службе ВИЧ-инфицированные не подлежат частичной мобилизации - эксперты Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке Могут ли мобилизовать студентов, рассказал омбудсмен Люди с непогашенной судимостью не подлежат мобилизации - Дмитрий Шахов Видеофакт: Отъезд мобилизованных жителей Пскова Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию Могут ли лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации, объяснили экперты Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали эксперты Юрист рассказал, что делать с попавшим под мобилизацию сотрудником Просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации направили в Минюст В одном из регионов России сократили число жителей, подлежащих частичной мобилизации Колл-центр по вопросам частичной мобилизации работает в Псковской области ежедневно Эксперт рассказал о подготовке призванных из запаса россиян Цены на товары для мобилизованных выросли в России Названы случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку На Госуслугах начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ-специалистов Порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации принял псковский «Народный фронт» В России происходит свадебный бум после начала мобилизации Более восьми тысяч обращений об ошибках при частичной мобилизации принял «Народный фронт» Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время несения службы. В Минфине заявили о планах списывать кредиты погибших мобилизованных за счет банков Мобилизованных и их семьи освоободили от пеней по ЖКХ Эксперт спрогнозировала спад числа вакансий в Псковской области Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию из-за страха перед мобилизацией К региональной поддержке мобилизованных и их семей нужен индивидуальный подход - глава СОЦПРОФа Мобилизованным разрешают взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения Глава Минтруда: Работодатель не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных Забрать указку и выдать автомат? Как заполнить заявление на отсрочку от частичной мобилизации, объяснили эксперты Магаданского военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации Мобилизованных и их семьи могут освободить от пеней за просрочки платежей по ЖКХ Минцифры назвало 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации ВЦИОМ оценил отношение россиян к частичной мобилизации В Совфеде рассчитывают на скорейшую конкретизацию категорий призываемых Минтруд дал разъяснения по сохранению рабочих мест для мобилизованных Эксперты развеяли слух о трёх волнах мобилизации в России Журналиста не выпустили из России без справки из военкомата Как мобилизованные могут связаться с родственниками, объяснили эксперты Как будет оплачена служба мобилизованных Что можно брать с собой мобилизованным, рассказали эксперты В условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение не предусматривается - Минобороны Псковский учитель Илья Казанцев пока не отправляется на службу и возвращается к работе Мобилизованного с тяжелыми травмами псковича направили на дополнительное медобследование Андрей Клишас: Законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва нет Законно ли вручать повестки в ночное время, рассказали эксперты Россиянка убила малолетнюю дочь, причиной могла стать мобилизация мужа Псковский депутат записался добровольцем на мобилизацию Мобилизованным по ошибке псковичам обещает помочь «Народный фронт» Стало известно, могут ли мобилизовать судимых россиян Ускоренную регистрацию брака провели в Псковской области перед мобилизацией Псковский бизнес-омбудсмен направил губернатору письмо с предложениями для бизнеса во время частичной мобилизации Десять военкоматов пытались поджечь в России после объявления частичной мобилизации В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста Чем находящиеся в запасе военнообязанные отличаются от резервистов, объяснили россиянам В псковской школе мобилизовали единственного учителя физкультуры Сайт псковского губернатора наполнился жалобами на частичную мобилизацию Вход в военкомат подожгли в Волгоградской области Иркутский военком попал в реанимацию после стрельбы 70% жителей СЗФО находятся в поисках работы на фоне мобилизации Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО Псковичам напомнили о горячей линии по вопросам частичной мобилизации Мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть кнопочный телефон Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан Телепередача с псковским учителем Ильей Казанцевым выйдет в эфир 25 сентября Володин о частичной мобилизации: Если допущена ошибка - необходимо её исправить Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок Мобилизованных мужчин в Дедовичском районе отправили на службу Путин запретил мобилизовывать студентов очно-заочных и вечерних отделений Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации Интерактив: Частичная мобилизация в Пскове В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных Псковского учителя Илью Казанцева обязали явиться в военкомат 26 сентября Маргарита Симоньян вступилась за псковского учителя, которого могут мобилизовать В Пскове оцепили территорию у Дома офицеров. ВИДЕО Более 150 мобилизованных великолучан отправились к месту службы Мобилизованных мужчин в Новосокольниках отправили на службу Псковский губернатор объяснил, какими способами вручается повестка мобилизованным Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации Мобилизуемые сразу же не попадут в зону спецоперации - Михаил Ведерников Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка С предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников - Михаил Ведерников Истерическую реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в день объявления - Песков Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию Первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации Сколько будут получать мобилизованные В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных Банки заявили о готовности пойти навстречу мобилизованным заемщикам Ростуризм раскрыл порядок выезда из России в период частичной мобилизации Мошенники стали рассылать СМС c предложением решить вопрос с армией В России начала работу горячая линия по вопросам мобилизации Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан Сбербанк работает над вариантами решения вопроса с ипотекой мобилизованных граждан Минобороны ответило на главные вопросы о частичной мобилизации В Совете федерации предложили сократить перечень болезней для отсрочки СПЧ готовит предложения по привлечению новых граждан РФ на воинскую службу «Аэрофлот» намерен вернуть мобилизованным средства за билеты, приобретенные до 21 сентября Банк России разъяснил порядок отсрочки по кредитам для мобилизованных Андрей Турчак: В ближайшее время сообщу имена всех коллег, кто мобилизуется Назван алгоритм действий при получении повестки из военкомата Мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей ежемесячно Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах для мобилизованных Псковский губернатор провёл заседание областной комиссии по мобилизации Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным Что делать работодателю при мобилизации сотрудника, рассказали эксперты Александр Котов не исключил введение мобилизационной экономики в России Александр Котов рассказал, коснется ли частичная мобилизация депутатов Губернатор взял на личный контроль организацию частичной мобилизации в Псковской области Мобилизованных без опыта не будут задействовать в боевых действиях — Александр Котов Александр Котов о частичной мобилизации: Значит, есть такая необходимость Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации Вице-спикер Госдумы Толстой: Депутаты готовы «встать в строй», если потребуется Опубликовано обращение Владимира Путина от 21 сентября. ВИДЕО Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации Стало известно, кого коснётся мобилизация в России Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации Частичную мобилизацию объявили в России
18.10.2022, 15:560 Михаил Турецкий представит в Пскове программу «Мне 60, и это здорово!» 18.10.2022, 15:510 Островское сельхозпредприятие «Идаванг» находится на грани разорения 18.10.2022, 15:480 Завершается капремонт гимназии в великолукском Переслегино 18.10.2022, 15:430 Андрей Козлов о производстве сельхозпродукции в Псковской области: Всё не так грустно
18.10.2022, 15:400 Продолжение сериала «Условный мент» снимают в Пскове. ВИДЕО 18.10.2022, 15:380 В бой идут чиновники и депутаты? 18.10.2022, 15:330 Двое подростков заживо сожгли пенсионерку 18.10.2022, 15:270 Тело ещё одного погибшего нашли при разборе завалов после падения Су-34 в Ейске
18.10.2022, 15:220 Госдума отказалась транслировать заседания в режиме реального времени 18.10.2022, 15:120 Фигуры для выполнения трюков устанавливают в скейт-парке на улице Поземского в Пскове 18.10.2022, 15:090 Законопроект об освобождении мобилизованных граждан от транспортного налога поступил в Собрание 18.10.2022, 15:030 О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра в Пскове рассказала директор
18.10.2022, 14:570 Спецслужбы работают у сетевого магазина в Пскове. ФОТО, ВИДЕО 18.10.2022, 14:520 «Мы готовы быть подопытными кроликами»: Жители бежаницкого поселка просят найти врача 18.10.2022, 14:510 Более 300 сельхозтоваропроизводителей мобилизовали в Псковской области 18.10.2022, 14:450 Певец и актер Евгений Дятлов выступит в Пскове
18.10.2022, 14:390 Опубликован отчет первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака 18.10.2022, 14:351 «Гонки по вертикали»: конец мобилизации, выборы без КПРФ и атака на муниципальный фильтр 18.10.2022, 14:230 Порховича осудили за кражу 139-килограммового отрезка железнодорожного рельса 18.10.2022, 14:210 Неизвестную каменную постройку в районе Троицкого моста в Пскове законсервировали
18.10.2022, 14:180 75-квартирный дом в Великолукском районе построят к сентябрю 2023 года 18.10.2022, 14:040 Аграрий со стажем призвал псковичей есть продукты, выращенные в радиусе 150 км 18.10.2022, 14:020 «Лига справедливости»: Порядок погребения. ВИДЕО 18.10.2022, 13:563 Кампус на миллионы
18.10.2022, 13:522 Новые детские площадки устанавливают во дворах Пскова 18.10.2022, 13:490 Археологический театр может появиться на территории поселения «Горожане» 18.10.2022, 13:450 Андрей Козлов назвал «горький показатель» в сельском хозяйстве Псковской области 18.10.2022, 13:440 Полуфиналистки «Мисс Псков - 2022» посетили занятие по стретчингу. ФОТО
18.10.2022, 13:360 Подростки поблагодарили губернатора за скейт-площадку в Великих Луках  18.10.2022, 13:260 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А думать не надо тебе, дружок. ВИДЕО 18.10.2022, 13:200 Солнечное затмение смогут наблюдать жители Псковской области 18.10.2022, 13:170 Названо значимое для археологов открытие в экспедиции «Горожане»
18.10.2022, 13:120 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 октября 18.10.2022, 13:110 Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет, заявили в Кремле 18.10.2022, 13:070 Движение на пересечении улиц Дьяконова и Ленина в Великих Луках откроют в конце ноября 18.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о продовольственной безопасности
18.10.2022, 13:010 30% электростанций разрушили на Украине с 10 октября 18.10.2022, 12:530 На лекцию о подпольном авангарде в СССР приглашают псковичей 18.10.2022, 12:510 Более 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 18.10.2022, 12:501 Думали, дно. Но снизу постучали
18.10.2022, 12:490 «Беседка»: Об итогах археологического сезона в Псковской области. ВИДЕО 18.10.2022, 12:420 Николай Козловский вступил в должность главы Великих Лук 18.10.2022, 12:292 Назначен исполняющий обязанности главврача Псковской городской больницы 18.10.2022, 12:201 Антимонопольщики наказали компании, не выполнившие капремонт общежития ПсковГУ и строительство парка «Россия - моя история»
18.10.2022, 12:110 Псковичей призвали не действовать с детьми по принципу «со мной можно» 18.10.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах археологического сезона в Псковской области 18.10.2022, 11:460 Пскович ворвался в магазин с ножом и похитил спиртное 18.10.2022, 11:440 Псковичи получили призы Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!»
18.10.2022, 11:410 Полистовский заповедник завершит сезон экскурсией по тропе «Дорогою бобра» 18.10.2022, 11:390 Сотрудницу гипермаркета в Пскове осудили за покупку медицинской книжки 18.10.2022, 11:370 Псковские росгвардейцы изъяли пять единиц оружия за неделю 18.10.2022, 11:340 «Лига справедливости»: Порядок погребения
18.10.2022, 11:300 Названа основная версия крушения самолета Су-34 в Ейске 18.10.2022, 11:240 Эксперт оценил финансовые перспективы покинувших Россию артистов 18.10.2022, 11:230 Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртных напитков 18.10.2022, 11:210 Спартакиада среди несовершеннолетних «Твой выбор» пройдет в Псковской области
18.10.2022, 11:160 «Стройбаза на Алмазной» продолжает сезон акций 18.10.2022, 11:130 Волонтёров-психологов для оказания помощи семьям мобилизованных ищут в России 18.10.2022, 11:080 «Кузница»: Продовольственная безопасность – можем ли мы сами себя прокормить? 18.10.2022, 10:580 Почти 1500 нарушений выявили на псковских дорогах за неделю
18.10.2022, 10:500 Хирургическое лечение ожирения попросили добавить в ОМС 18.10.2022, 10:420 Порховский полигон ТКО сможет принимать отходы до конца 2025 года 18.10.2022, 10:400 Горячая линия по вопросам мобилизации стала круглосуточной в прокуратуре Псковской области 18.10.2022, 10:310 Движение перекроют на трассе Р-23 в направлении Петербурга на 20 минут
18.10.2022, 10:270 «Беседка»: Об итогах археологического сезона в Псковской области 18.10.2022, 10:110 Проект псковского экотехнопарка отправили на госэкспертизу 18.10.2022, 10:050 Мобилизованные начали массово жаловаться в аптеки на качество купленных жгутов 18.10.2022, 09:540 Ремонт двора завершают на Октябрьском проспекте в Великих Луках
18.10.2022, 09:450 Всемирный день конфет отмечают 18 октября 18.10.2022, 09:400 Фотофакт: Забор обновляют вокруг школы №23 в Пскове 18.10.2022, 09:280 Начальник сменился в псковском СИЗО-1 18.10.2022, 09:201 Суждено быть богатеями: раскрыты знаки, у которых есть особый «ген миллионера»
18.10.2022, 09:160 Неосторожное курение обернулось гибелью для двух великолучан 18.10.2022, 09:000 Более 20 новых духовых инструментов получила псковская музыкальная школа 18.10.2022, 08:400 Наголо обритого мужчину с серым чемоданом ищут в Пыталовском районе 18.10.2022, 08:260 Четыре общегородских субботника пройдут в Великих Луках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru