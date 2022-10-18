Общество

Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет, заявили в Кремле

Указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации пока нет, но в регионах, которые выполнили мобилизационное задание, процесс исчерпан и остановлен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока таких решений не было. Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены показатели по численности мобилизационной, и регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Таким образом, сам процесс вот этой частичной мобилизации, он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», – цитируют ответ Пескова на вопрос, планируется ли какое-то решение от главы государства, связанное с завершением процесса частичной мобилизации с учетом того, что регионы выполнили задания, журналисты «Интерфакса».

Он добавил: «Что касается президентского указа, в настоящий момент его нет, мы будем вас информировать».

В Псковской области, как сообщили в правительстве региона, данных о выполнении частичной мобилизации «от военкома пока не поступало».