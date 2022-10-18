Более 300 сельхозтоваропроизводителей мобилизовали в Псковской области

В сфере сельхозтоваропроизводства в рамках частичной мобилизации в Псковской области призвали 321 человека, в их число вошли сельхозтоваропроизводители, фермеры, работники отрасли переработки и сотрудники райпо. Об этом депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что в управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области с просьбой о брони для своих сотрудников обратилось 241 предприятие.
По словам Андрея Козлова, в рамках мобилизации в регионе призвали, в том числе, узкопрофильных специалистов. Ошибки будут исправлять и учитывать в будущем, заверил он.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.