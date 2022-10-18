Общество

Российский психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки

Тем, кто живет в ожидании повестки, не стоит уходить в запои, загулы и веселиться как в последний раз, так как из-за этого уровень стресса возрастает, пояснила психолог-психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн. Она назвала способы сохранять спокойствие в ожидании возможного призыва.

Длительные загулы и запои рано или поздно заканчиваются, а после наступает синдром отмены, цитирует психолога «Лента.ру».

И тогда депрессия не заставит себя ждать. Из-за нарушения транспортировки серотонина и других нейромедиаторов уровень стресса повысится, добавила она.

«Пока есть возможность, завершайте дела в мирной жизни. Важно проговаривать, что, завершая какие-либо дела, вы не прощаетесь с жизнью, а заканчиваете определенный этап и переходите к другому. Это поможет удержать себя в настоящем и не впадать в тревожные рассуждения о неизвестном будущем», – сообщила Елизавета Деменштейн.

Психотерапевт особо отметила, что важно держать фокус на настоящем, будущее основывается и складывается только из настоящего. Нужно проговаривать: «Я сейчас должен делать… и я это делаю». Не нужно рисовать будущее после мобилизации. Неизвестно, что на самом деле может случиться, и никакие статьи и рассказы из интернета не могут точно предсказать, с чем можно столкнуться, предупредила она.

По ее словам, не нужно брать кредиты из соображения «гуляем на все». Это может навлечь негативные последствия на семью. Необходимо продолжать жить рационально и помнить, что, согласно статистике, большинство все же возвращается домой.

Сохранить спокойствие и связь с мирной жизнью помогут планы на будущее, рассказала Деменштейн. «Планирование в настоящем поможет ощутить реальность будущего. Например, вы всегда мечтали о дачном участке. Сядьте с женой за компьютер и просмотрите предложения о продаже, подберите понравившиеся варианты и поразмышляйте о деталях покупки», — прокомментировала она.

Нужно всеми силами избавляться от паники. Верить «экспертам» из интернета запрещено, это лишь усилит тревогу и чувство страха, добавила психолог. К тому же нужно думать, чем можно помочь себе здесь и сейчас, посоветовала психолог. Можно придумать и дать жене задание на время, пока муж будет далеко от дома. Это поможет всем членам семьи, это станет неким якорем, даст ощущение уверенности, что возвращение домой состоится, поделилась эксперт.

«Если вы чувствуете, что вам сложно справляться с тревогой, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Страх может парализовать и лишить возможности проживать жизнь сейчас. Нам всем стоит постепенно учиться искать свои смыслы и сохранять их в любых обстоятельствах», – подчеркнула психолог.

В сложное время особенно ярко начинают вырисовываться истинные ценности, а все неважное отпадает само собой. Никто не знает, что нас ждет, но каждому важно сейчас делать то, что имеет для него значение, подвела итог Деменштейн.