Общество

Получат ли военные пенсионеры выплаты при мобилизации, объяснили эксперты

Будет ли выплачиваться пенсия военному пенсионеру, если он призван по мобилизации или записался в добровольческий отряд, объяснили эксперты проекта «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале.

Если военный пенсионер обладает требуемой военно-учётной специальностью, годен для прохождения службы по состоянию здоровья и не достиг предельно возможного возраста нахождения на военной службе, он будет мобилизован в том воинском звании, в котором состоит в запасе. В этом случае выплата военной пенсии не осуществляется, поскольку он получает денежное довольствие военнослужащего по контракту.

Если военный пенсионер не соответствует требованиям, описанным выше, он может вступить в отряд добровольцев, но в этом случае его воинское звание может не учитываться, а выплата пенсии не прекратится.

В настоящее время Минобороны РФ разрабатывает проект постановления правительства РФ, которым предусматривается:

сохранение пенсионных выплат по ранее установленному тарифному разряду в случае снижения тарифного разряда при поступлении на военную службу по мобилизации;

при повышении тарифного разряда за военнослужащим устанавливается право выбора тарифного разряда, по которому ему будут установлены пенсионные выплаты.

Кроме того, законопроект предусматривает возобновление выплат пенсий с учётом увеличения выслуги лет за период прохождения военной службы по мобилизации, добавили специалисты.