Общество

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении

Вакцина, так же как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, уточнили в пресс-службе.

Вакцина формирует мукозальный иммунитет в отношение коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови, отметили в Минздраве.

«На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», - пояснили в пресс-службе.