Общество

Освобождение мобилизованных от транспортного налога обсудили в Пскове

Законопроект, предусматривающий освобождение мобилизованных граждан или их супругов от уплаты транспортного налога, обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» предполагает освобождение указанной категории граждан от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль за 2021 и 2022 года.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков уточнил условия предоставления данной льготы.

«Каким образом будет возвращаться уплаченный ранее налог, а также как вы узнаете, как это делать?» - спросил Александр Братчиков.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова объяснила, что, если налогоплательщик уже уплатил транспортный налог, то после вступления в силу данного закона появится основание для перерасчета.

«После 1 декабря по заявлению средства будут возвращены. Устанавливая льготы по транспортному налогу, их предоставление возможно в заявительном или беззаявительном (проактивном) порядке. При проактивном порядке УФНС согласно заключить соглашение о межведомственном обмене данных, получив их, мы сможем самостоятельно предоставить налоговую льготу», - пояснила она.

Александр Братчиков обратил внимание, что заявительный порядок получения транспортной льготы оставить нужно, поскольку льготу может получить и супруга мобилизованного.

«Человек призван по мобилизации. Если он выбыл, каким образом дальше происходит расчет налога, и попадает ли его семья под эту выплату?» - спросил вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

Татьяна Волкова ответила, что в случае смерти человека сведения о начислениях автоматически прекращаются.

«Возобновляются они после вступления в наследство», - добавила она.

Также законопроект снижает ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения IT-компаниям, имеющим государственную аккредитацию для осуществления деятельности в области информационных технологий: до 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и до 1%, если объектом налогообложения являются доходы.

По предварительным расчётам, объём выпадающих доходов от установления налоговых льгот для IT-компаний в следующем году составит около 12-13 млн рублей. При отмене транспортного налога для мобилизованных военнослужащих областной бюджет недополучит около 9 млн рублей.

Кроме того, новые нормы Налогового кодекса РФ с 1 января 2023 года устанавливают дифференцированные ставки по налогу на имущество организаций не от категории налогоплательщика, а в зависимости от вида недвижимого имущества и его кадастровой стоимости. Изменение критериев связано с необходимостью разграничить налоговые ставки и налоговые льготы, которые вправе устанавливать субъекты.

В связи с этим законопроект отменяет пониженные налоговые ставки для отдельных видов экономической деятельности и одновременно для них же вводит новые льготы. Так, на 13% предложено уменьшить суммы налога на имущество организаций, используемого для осуществления следующих видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

Для обрабатывающих производств также уменьшаются суммы налога в отношении используемых ими помещений, расположенных в административно-деловых центрах или торговых центрах, общей площадью свыше 1000 кв. метров. Снижение составит 77%.

Бюджетный комитет рекомендовал областному Собранию принятие законопроекта в двух чтениях.