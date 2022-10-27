Общество

Россиян с непогашенной судимостью хотят призвать по мобилизации

По действующим нормам призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие непогашенную судимость за тяжкие преступления. Депутаты предлагают снять этот запрет, оставив его в силе только для педофилов, террористов, экстремистов, шпионов и предателей Родины.

Также в зону боевых действий не станут отправлять людей, проходящих альтернативную гражданскую службу в Вооруженных Силах и других воинских формированиях. Но альтернативщиков из других организаций хотят отправлять на гражданские должности в армии. Законопроект с такими нормами (№ 546749-7) Госдума приняла во втором чтении 26 октября, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан группой депутатов Госдумы по главе с зампредом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимиром Шамановым. Изменения предложено внести в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». По словам соавтора законопроекта, первого заместителя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, изначально предлагали уточнить правила прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Во втором чтении документа принята важная поправка, которая позволит призвать по мобилизации людей, недавно вышедших из тюрьмы.

Сейчас в законе есть запрет на мобилизацию граждан с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления. Согласно статье 86 Уголовного кодекса, судимость за тяжкие преступления считается погашенной через восемь после отбытия наказания, а за особо тяжкие — через десять лет. Таким образом, даже если осужденный отсидел положенный срок и вышел из тюрьмы, сразу призвать на службу его не могут.

Законопроект предлагает снять этот запрет для всех отбывших наказание. Исключение предлагают сделать для тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, осужден за государственную измену, шпионаж, захват власти, организацию мятежа, теракты, захват заложников, угон самолета или поезда, организацию незаконного вооруженного формирования, участие в нем, незаконное приобретение, хищение, хранение, использование и передачу ядерных материалов или радиоактивных веществ. Не будут мобилизованы до тех пор, пока не погасят судимость, лица, которые покушались на жизнь государственных или общественных деятелей, публично призывали к экстремизму и терроризму, организовали экстремистскую или террористическую организацию или финансировали такую деятельность. Список из 23 статей, осужденных по которым не мобилизуют до погашения судимости, перечислят в законе о мобилизации.

«Новые нормы позволят целому ряду лиц, отбывших наказание, чья судимость еще не погашена, отправиться на передовую, чтобы защищать Родину», — сказал соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он отметил, что многие из ранее судимых хотят пойти в армию добровольцами, но сейчас не могут этого сделать из-за существующих законодательных ограничений. После принятия закона такая возможность у них будет.

Согласно законопроекту, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войсках, воинских формированиях в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат служить там же.

При этом «альтернативщиков» из организаций, подведомственных исполнительной власти или органам местного самоуправления, предлагают направлять на должности гражданского персонала в армии.

Ежегодно в Вооруженные Силы призывают около 260 тысяч человек, из них только 5% — это чуть более тысячи — идут на альтернативную службу. Чтобы служить на гражданских должностях, нужно за полгода до призыва подать заявление в военкомат. Если человек проходит альтернативную службу в войсках, она продлится 18 месяцев. А в госучреждениях, подчиненных гражданским властям, этот срок составит 21 месяц.

Перечень профессий и специальностей для прохождения альтернативной службы ежегодно утверждает Минтруд. В 2022 году в него входят 127 профессий. В их числе — водители, буфетчики, маляры, лифтеры, оленеводы, операторы котельной, почтальоны, повара, пожарные, слесари, садовники, столяры, официанты. Среди должностей служащих — врачи, воспитатели, учителя, юрисконсульты, инженеры, лесничие, артисты балета, оркестра и хора, ветеринарные врачи, агрохимики. Таких «альтернативщиков», согласно законопроекту, могут отправить работать в Вооруженные Силы.